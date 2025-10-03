電動車2.5萬輛居全台之冠 北市導入AI科技打造人才基地今揭牌

電動車近年快速發展，北市在南港高工成立全國唯一汽機車雙專業的「台北市智慧電動車技術教學中心」，更跨域導入AI技術。今天揭牌儀式，市長蔣萬安說，全球電動車產業趨勢，專業人才的需求大，投資下一代就是投資台北的未來。

南港高工2019年成立電動車技術教學中心，當時以電動機車為主要的教學目標，隨著全球電動車產業全面轉型及發展的趨勢，中心今年將電動汽車納入教學重點，全面升級共3大亮點。

一是納智捷汽車股份有限公司挹注資源、專業訓練，以及擬定課綱、編撰教材、認證制度等，也捐贈品牌純電休旅車n7，讓學生與產業緊密結合；二是課程以淨零、環保、節能為核心；三是跨域結合人工智慧技術，包括AI智慧機器手臂車檢驗平台等自動化技術。

港工汽車科二年級蔡宗諺表示，電動車、AI是全球趨勢，路上的電動車會愈來愈多，導入AI科技後，AI機械手臂可以更詳細檢查，發現人肉眼無法辨別的細節，甚至能縮短作業時間，產學合作也有助於未來就業。

蔣萬安致詞說，北市目前純電動車有2萬5000輛，是全台各縣市數量最多的城市，國際能源總署預估2030年電動車銷售量將達2200萬輛。電動車不只是交通運具的變革，更是全世界淨零轉型、智慧城市發展非常重要的關鍵，台灣要能夠迎向各方面的挑戰，就要有源源不絕優秀人才注入，投資下一代就是投資台北的未來。

教育局提及，感謝納智捷捐贈純電休旅車、東亞通信提供充電樁、捷能動力捐贈三合一動力系統、重威企業贈送系統櫃與專業工具，總價逾200萬元，教育局則投入逾700萬元，添購業界最新電車維修檢測工具設備儀器等，優化教學場域。