救護車出口停滿等紅燈車輛 北市消：與拆圓環無關

中央社／ 台北3日電

台北市公館圓環拆除改為正交路口，位於基隆高架道路下的消防分隊昨天晚間有救護車出入口停滿等紅燈的汽機車狀況。消防局表示，這是長期以來的狀況，與圓環拆除無直接關聯。

記者昨天晚間6時30分從台北市政府沿著基隆路騎乘機車，在速限內且不刻意鑽行狀況下，至羅斯福路口約20分鐘。過程中恰巧遇到消防局古亭分隊出動救護車，出入口卻停滿等紅燈的汽機車，鳴笛約1分鐘後才順利駛出。

台北市消防局今天透過新聞稿表示，這是消防人員長期以來面對的交通狀況，與圓環拆除並無直接關聯，將持續加強宣導，提醒用路人共同禮讓救護車的重要性，並感謝義交辛勞付出，協助引導排除此情形。

交通局表示，局內人員昨天晚間尖峰時段開車3趟，實測基隆敦化路口至基隆羅斯福路口通行時間，分別為5、9、4分鐘，顯示已恢復圓環拆除前的通行效率。

此外，媒體報導，公館圓環拆除後第4天的上午尖峰車流仍塞至萬盛街。交通局表示，在圓環拆除前，上午尖峰時間的羅斯福路南往北車隊長度約為320公尺；圓環拆除後，10月1日的車隊長度已恢復至相當，約為320公尺。

公館圓環 救護車

