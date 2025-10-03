快訊

被問選新北市長「應該要來走一走」 李四川妙回：我走了8年

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午出席「內湖休閒運動公園啟用典禮」。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川上午出席「內湖休閒運動公園啟用典禮」他致詞時提到，最近有人問他「不是要到新北市選舉嗎？應該要來走一走」，李四川說，「我走了8年了，讓他們先走。」引來台下大笑，他說，他並不是一定要去選舉 ，而是走到哪，都在哪工作過。

內湖休閒運動公園落成20年後，歷經全面翻新後，正式對外開放。公園位於每日處理約20萬噸生活污水的內湖污水處理廠廠區上部，經由環境改造統包工程，原本功能單一的設施搖身一變，成為兼具運動、休閒、教育與生態的全齡共融空間。

李四川表示，市府團隊持續推動公共設施創新再生，內湖休閒運動公園正是最佳典範。園區不僅提供多元運動與遊憩設施，更強調綠能與減碳理念，導入太陽能板、小型風力及水力發電設備，並運用污水處理廠再生水打造示範生態池，讓再生能源與環境教育融入市民日常生活。他強調，這項工程不僅提升市民休憩品質，更具體落實「韌性城市、永續發展」的政策方向。

李四川致詞還提到，最近的公館圓環拆除「被K的好死」但是最起碼，工務局的團隊，原本要花65天，在17天內趕完，要給工務局鼓掌，他做工程做了好久，本來第一天如果被罵「那的功勞全部都沒有了」但是往後過了1年、2年，被說還是做得不錯，「這個就是我們的價值」。

李四川也提到，最近很多人說，不是要到新北區選舉嗎？「應該要來走一走」，李四川說，「我走了8年了」，讓他們先走」。他強調，自己並不是一定要去選舉，而是走到哪裡，都有自己在那裡工作過，可以講很多的故事，那才是人生的價值。

李四川勉勵市府人員，各位在做工程，不管被責備或是怎麼樣，反正不好改到好，好改到更好，提供給市民更好的環境。

新北市選舉 李四川

