快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽秘境「美人樹大道」已開粉紅花海 花期一路到11月

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於三峽安溪里的「美人櫻」，用最浪漫的色彩訴說依依不捨的花語。圖／新北市景觀處提供
位於三峽安溪里的「美人櫻」，用最浪漫的色彩訴說依依不捨的花語。圖／新北市景觀處提供

涼爽的秋日正是出遊好時機，位於三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」已悄悄換上粉紅色新裝，綿延一公里的粉紅花海，正進入最佳觀賞期，吸引許多民眾慕名前來拍照打卡。

美人樹又稱「美人櫻」，花期為每年9月至11月，以淡粉紅至洋紅色花瓣覆蓋枝頭，近花蕊處還帶有微妙的「牛奶白」色澤，五瓣裂片宛如秋日櫻花，與藍天白雲、綠葉相輝映，在光線下尤其迷人，每到花季，粉紅花瓣隨風飄落，鋪滿河岸步道，形成一條夢幻的粉紅地毯，令人驚艷。花朵盛開時呈現桃紅色或紫紅色，滿樹繁花宛如櫻花般浪漫，又有「秋日櫻花」的美譽。

水利局長宋德仁表示，美人樹位於三峽河右岸安溪里的堤頂步道，數量約100多棵，目前花況已近七成，整體花期預估持續至11月。除了美人樹大道，三峽河畔步道也串聯了許多特色景點，例如三峽老街、清水祖師廟、歷史文物館等，非常適合規畫半日遊。民眾可以到老街品嚐在地美食，再散步至河畔步道欣賞美人樹，體驗三峽豐富的人文與自然風光。

水利局提醒，因花期期間掉落花瓣較多，除了將加強步道清潔與花瓣清理外，也提醒民眾在賞花之餘留意腳步，以避免滑倒。另美人樹枝幹生有小刺瘤，請民眾賞花時保持安全距離，避免不慎接觸造成傷害。

水利局彙整交通資訊，民眾可搜尋三峽安溪路河堤步道，前往步道入口。另外，假日期間車流集中，建議多利用公共運輸，可搭乘捷運至永寧站，轉乘公車705、706、916等路線前往三峽，或提前規劃停車後步行賞景，提升遊賞體驗。

宛如秋日櫻花的美人樹，與藍天綠葉相輝映。圖／新北市景觀處提供
宛如秋日櫻花的美人樹，與藍天綠葉相輝映。圖／新北市景觀處提供
三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」吸引民眾慕名而來拍照打卡。圖／新北市景觀處提供
三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」吸引民眾慕名而來拍照打卡。圖／新北市景觀處提供

三峽 水利局 櫻花

延伸閱讀

儀式感！「綁緞帶」尋芳 三峽一樓一鳳應召站負責人遭訴

三峽火化場員工集體收賄案外案 天道盟「黑吃黑」4人遭訴

新北碧潭堰再現毛蟹大軍溯溪而上 一年3度造訪

今年第三度造訪新店碧潭 新北水利局再觀測大量毛蟹溯溪而上

相關新聞

三峽秘境「美人樹大道」已開粉紅花海 花期一路到11月

涼爽的秋日正是出遊好時機，位於三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」已悄悄換上粉紅色新裝，綿延一公里的粉紅花海，正進入最佳觀賞...

輝達案卡關 李四川：新壽可提想要的條件

輝達落腳北士科遲未定案，和北市府簽訂的MOU十月一日已過期，新北市連日放話要爭取接手，台北副市長李四川昨回應，若新壽對市...

山陀兒颱風釀災坍塌 新北雙溪邊坡復建完工

去年10月山陀兒颱風肆虐，造成新北雙溪區道北38線邊坡崩坍，市府啟動復建工程。崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，一度...

名醫斑馬線被撞效應 北市廣設行人庇護島

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，市府預計行穿線退縮及庇護島等工程每年完成40處以上，今年8月已有44處。台北市長...

新北淡水淡海大巨蛋優先評選 地方看好未來性發展

新北市政府昨日於市政會議由侯友宜市長正式對外宣布，未來新北大巨蛋的候選基地，將以「樹林機五、淡海二期」為優先評估標的，並由劉和然副市長進行完整說明分析，透過專家學者問卷方式，綜合挑選出最具潛力的2處區位，強調未來會以巨蛋園區模式，成為地區發展引擎，融入智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等機能，帶動周邊空間發展，並以「提早來、留下來、晚點走」的設計理念，將新北大巨蛋打造成為國際新焦點，讓新北市登上國際舞台。

新北平溪山藥評鑑登場 農友展成果、品質獲肯定

新北市平溪區農會今(2)日舉辦山藥評鑑，共有34位在地山藥農踴躍參與，端出辛勤耕耘的成果接受評鑑，評審一致肯定今年平溪山藥的品質明顯提升，不僅外觀優良，口感更是細緻滑順，展現平溪山藥的獨特風味與高品質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。