三峽秘境「美人樹大道」已開粉紅花海 花期一路到11月

涼爽的秋日正是出遊好時機，位於三峽河畔的秘境景點「美人樹大道」已悄悄換上粉紅色新裝，綿延一公里的粉紅花海，正進入最佳觀賞期，吸引許多民眾慕名前來拍照打卡。

美人樹又稱「美人櫻」，花期為每年9月至11月，以淡粉紅至洋紅色花瓣覆蓋枝頭，近花蕊處還帶有微妙的「牛奶白」色澤，五瓣裂片宛如秋日櫻花，與藍天白雲、綠葉相輝映，在光線下尤其迷人，每到花季，粉紅花瓣隨風飄落，鋪滿河岸步道，形成一條夢幻的粉紅地毯，令人驚艷。花朵盛開時呈現桃紅色或紫紅色，滿樹繁花宛如櫻花般浪漫，又有「秋日櫻花」的美譽。

水利局長宋德仁表示，美人樹位於三峽河右岸安溪里的堤頂步道，數量約100多棵，目前花況已近七成，整體花期預估持續至11月。除了美人樹大道，三峽河畔步道也串聯了許多特色景點，例如三峽老街、清水祖師廟、歷史文物館等，非常適合規畫半日遊。民眾可以到老街品嚐在地美食，再散步至河畔步道欣賞美人樹，體驗三峽豐富的人文與自然風光。

水利局提醒，因花期期間掉落花瓣較多，除了將加強步道清潔與花瓣清理外，也提醒民眾在賞花之餘留意腳步，以避免滑倒。另美人樹枝幹生有小刺瘤，請民眾賞花時保持安全距離，避免不慎接觸造成傷害。