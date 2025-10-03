輝達案卡關 李四川：新壽可提想要的條件

輝達落腳北士科遲未定案，和北市府簽訂的MOU十月一日已過期，新北市連日放話要爭取接手，台北副市長李四川昨回應，若新壽對市府所提的初步條件不滿意，可正式提出想要的條件，市府會依規定編列預算，送議會審查。

輝達有意落腳北士科T17、T18用地，目前擁有地上權的新壽希望直接移轉，但北市府以合約註明「須先蓋好合法建物」為由拒絕，否則恐有圖利問題。輝達進駐北士科因此卡關。

新北市長侯友宜昨說，新北土地、交通都沒問題，希望輝達選擇新北，如何配合「我們都願意」。

北市府提出的2方案，包括新壽興建完成之後，取得使照移轉給輝達；或雙方合意解約，由北市府重新設地上權給輝達。台北市長蔣萬安昨受訪說，他說得很清楚，就是2個方案，「我們都跟輝達保持密切聯繫。」

李四川說，新壽最希望市府修改契約，直接轉給輝達，但這違反契約，涉及圖利問題，公務人員不能這麼做。他說，市府3個月來協調，土地地上權屬新壽有二種方式，一是依契約把輝達的建物蓋好，取得使用執照再轉移，但據了解，輝達不同意，「這要新壽去努力」；第二是合意解約，但新壽不同意市府開出的40億條件。

新壽昨聲明，依法不能同意北市府提議「合意解約」條件。北市府今年1月提議合意終止地上權契約，但未能涵蓋公司依法應有的長期租賃收益，若同意恐涉及背信責任，因此不能接受。至於5月提出的「直接移轉地上權予輝達」方案，新壽已與輝達達成共識，待北市府同意即可辦理。另願配「建物完成後再移轉予輝達」方案，但輝達尚未回覆同意。

李四川回應，新壽從未提出合意解約的條件，若對市府提的條件不滿意，也可以提出條件來；市府跟新壽談過，原則上新壽提的50年地上權約100多億，市府會依規定編列預算送議會審查，但據他了解，新壽聽到須送議會後，至今未再提出。