山陀兒颱風釀災坍塌 新北雙溪邊坡復建完工

社會上真的是處處有溫暖，在中秋節前，汐止區公所募集了各界的愛心，包括台灣亞弧科技有限公司及其他熱心的企業、宮廟攜手合作，今(2)日共同舉辦一場充滿愛心的秋季捐贈活動，送給生活困難的弱勢家庭滿滿的生活物資、鳳梨酥禮盒，還有每戶現金2500元，當天共有40戶受惠，他們也感謝社會對弱勢家庭的關心。

2025-10-02 18:57