山陀兒颱風釀災坍塌 新北雙溪邊坡復建完工
去年10月山陀兒颱風肆虐，造成新北雙溪區道北38線邊坡崩坍，市府啟動復建工程。崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，一度中斷交通並威脅下方住戶，近期完成第一階段復建工程。市長侯友宜昨視察，允諾給居民安全道路，未來會加強監測。
侯友宜表示，去年山陀兒颱風帶來豪大雨，導致雙溪區區道北38線4K+500邊坡道路土石坍落，崩塌範圍長180公尺、高200公尺，不僅中斷道路，更危及道路下方住戶安全。在地質與天候條件不佳情況下，市府施工團隊完成第一階段復建工程。
立委廖先翔說，未來會再協助爭取後續更完善的復建工程經費，保障當地山坡及民眾安全。
工務局長馮兆麟說，雙溪區公所第一時間派員進場，迅速搶通道路且設置臨時防護，確保居民基本通行需求。同時，養工處提報復建經費向工程會申請補助，經費核定後立刻展開復建工程，並進行坡體調查與監測，以釐清致災原因，為後續長期復建工法奠定基礎。
馮兆麟指出，近年來氣候異常變遷，時有強降雨發生造成災害，山陀兒颱風造成新北市轄內多處道路受災，工務局負責的復建工程共22處，今年8月7日全數完成。
市府將持續加強山區道路巡檢工作，以便及早掌握邊坡情況並及時處理潛在風險。
