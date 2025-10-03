聽新聞
0:00 / 0:00

名醫斑馬線被撞效應 北市廣設行人庇護島

聯合報／ 記者楊正海洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安主持道安會報，聽取北市府檢討乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡事因和因應作為。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安主持道安會報，聽取北市府檢討乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡事因和因應作為。記者楊正海／攝影

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，市府預計行穿線退縮及庇護島等工程每年完成40處以上，今年8月已有44處。台北市長蔣萬安昨在道安會報指示，希望找出更多行人友善區或是行人優先區等示範點。

周佳正身亡地點在羅斯福路與愛國西路口，交通局在道安會報表示，該路口包括增設行人庇護島及行人號誌，縮短一次性穿越距離，以及提供緩衝空間、退縮行穿線及增設欄杆，減少視野死角。還有照明改善，提升夜間行人與車輛間可視性。

列席的陽明交通大學教授吳昆峯建議，不是只有大路口才做庇護島，即使是只有15公尺的道路，大家都還是用50公里的速度在騎車、開車；住宅密度比較高的地方，路幅即使沒有那麼寬，也可示範看看。

蔣萬安表示，庇護島設置時，必須要確認是否符合行車動線，不要影響車輛正常通行，庇護島底端要設分道標誌、反光標線、警示標誌，確保駕駛人辨識，避免擦撞。另外，交通局統計，今年上半年北市未停讓行人違規案件數計1萬1818件，較去年同期增加1969件。

交通部也在今年6月30日起，調高未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額後，北市汽機車未禮讓7月有1786件、8月1816件、9月912件。不過死亡遭開罰7月2件、8月1件、9月1件，交通局指出，還是有死亡案件，仍要持續精進，達成零死亡目標。

延伸閱讀

輝達落腳台北進度「零」許淑華批：北市府拖延超過1年

輝達進駐T17、18瀕臨破局 綠議員拋三解方籲蔣萬安別錯失機會

蔣萬安：公館圓環通行效率回穩 審慎因應連假前車潮

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

相關新聞

輝達案卡關 李四川：新壽可提合意解約條件

輝達落腳北士科遲未定案，和北市府簽訂的MOU十月一日已過期，新北市連日放話要爭取接手，台北副市長李四川昨回應，若新壽對市...

山陀兒颱風釀災坍塌 新北雙溪邊坡復建完工

去年10月山陀兒颱風肆虐，造成新北雙溪區道北38線邊坡崩坍，市府啟動復建工程。崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，一度...

名醫斑馬線被撞效應 北市廣設行人庇護島

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，市府預計行穿線退縮及庇護島等工程每年完成40處以上，今年8月已有44處。台北市長...

新北平溪山藥評鑑登場 農友展成果、品質獲肯定

新北市平溪區農會今(2)日舉辦山藥評鑑，共有34位在地山藥農踴躍參與，端出辛勤耕耘的成果接受評鑑，評審一致肯定今年平溪山藥的品質明顯提升，不僅外觀優良，口感更是細緻滑順，展現平溪山藥的獨特風味與高品質。

新北貢寮警消共構新廳舍啟用 強化山海守護能量

為全面強化新北市最東端，貢寮地區的災害應變與治安服務能量，新北市今(2)日舉行「消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍」落成啟用典禮，由市長侯友宜親自主持，並邀請民意代表、地方仕紳及在地鄉親共同見證這項地方治安與公共安全的重要里程碑。

募集各界滿滿愛心 新北汐止區公所辦秋季捐贈助弱勢

社會上真的是處處有溫暖，在中秋節前，汐止區公所募集了各界的愛心，包括台灣亞弧科技有限公司及其他熱心的企業、宮廟攜手合作，今(2)日共同舉辦一場充滿愛心的秋季捐贈活動，送給生活困難的弱勢家庭滿滿的生活物資、鳳梨酥禮盒，還有每戶現金2500元，當天共有40戶受惠，他們也感謝社會對弱勢家庭的關心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。