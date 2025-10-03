聽新聞
名醫斑馬線被撞效應 北市廣設行人庇護島
乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，市府預計行穿線退縮及庇護島等工程每年完成40處以上，今年8月已有44處。台北市長蔣萬安昨在道安會報指示，希望找出更多行人友善區或是行人優先區等示範點。
周佳正身亡地點在羅斯福路與愛國西路口，交通局在道安會報表示，該路口包括增設行人庇護島及行人號誌，縮短一次性穿越距離，以及提供緩衝空間、退縮行穿線及增設欄杆，減少視野死角。還有照明改善，提升夜間行人與車輛間可視性。
列席的陽明交通大學教授吳昆峯建議，不是只有大路口才做庇護島，即使是只有15公尺的道路，大家都還是用50公里的速度在騎車、開車；住宅密度比較高的地方，路幅即使沒有那麼寬，也可示範看看。
蔣萬安表示，庇護島設置時，必須要確認是否符合行車動線，不要影響車輛正常通行，庇護島底端要設分道標誌、反光標線、警示標誌，確保駕駛人辨識，避免擦撞。另外，交通局統計，今年上半年北市未停讓行人違規案件數計1萬1818件，較去年同期增加1969件。
交通部也在今年6月30日起，調高未停讓行人導致行人傷亡裁罰金額後，北市汽機車未禮讓7月有1786件、8月1816件、9月912件。不過死亡遭開罰7月2件、8月1件、9月1件，交通局指出，還是有死亡案件，仍要持續精進，達成零死亡目標。
