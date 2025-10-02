公館圓環改正交第4天 救護車鳴笛1分鐘才駛出

快訊

中央社／ 台北2日電

公館圓環改為正交路口下班第4天，晚間6時30分左右，消防局古亭分隊出動救護車，出入口卻停滿等紅燈的汽、機車，鳴笛約1分鐘後才順利駛出。

北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環在9月29日改為正交路型，隔天首個上班日的上、下班尖峰時段皆有路段壅塞，民怨四起。交通局接連祭出塗銷福和橋下橋處的大客車專用道等措施後，昨天上、下班尖峰時間回堵狀況已有好轉。

交通局表示，今天上班尖峰時段的車流狀況又比昨天更好；欣欣客運業者也表示，基隆路幹線、松江新生幹線等路線的總體班次時間已恢復到與圓環拆除前差不多，沒有明顯不同。

至於今天下班尖峰，記者在晚間6時30分從台北市政府沿著基隆路騎乘機車實測，在速限內且不刻意鑽行狀況下，至羅斯福路口約20分鐘。過程中恰巧遇到消防局古亭分隊出動救護車，出入口卻停滿等紅燈的汽、機車，鳴笛約1分鐘後才順利駛出。

台北市交通局長謝銘鴻表示，今天下班車流一切正常，同仁從下午5時21分到6時33分共開車實測3次敦化南路口到羅斯福路口旅行時間，分別耗時5分鐘、9分鐘、4分鐘，與昨天的6分鐘、11分鐘、5分鐘相比差不多，甚至可以說更好。

此外，有客運業者提及，基隆路往南左轉景美方向，因公車停靠公館站後須立即從最外側車道切回內側，會與大量汽、機車交織，產生事故風險，又公館站上車乘客量不高，將與交通局討論是否撤站。

謝銘鴻說，已注意到此狀況，將視地方需求及業者意見綜合考量，同時持續觀察整體車流情形並微調。

公館圓環 基隆 北市

