輝達進駐T17、18瀕臨破局 綠議員拋三解方籲蔣萬安別錯失機會

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新光人壽今日再度發表聲明，針對外界關注的北士科園區案，將在合法前提下，配合北市府與輝達的合作。圖／本報資料照片
輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。民進黨議員陳賢蔚提出三方案，包含導入第三方公正機關協調合議解約金額、依議會調查報告提出解約訴訟、在公正公開情況下同意新壽契約移轉予輝達訴求，並呼籲蔣不應守著爭議合約消極處理，應積極介入守住市民利益。

陳賢蔚指出，議會於去年9月完成北士科 T16、T17、T18設定地上權調查專案報告」，結論更指出多項缺失，包含三塊基地未分開招標、新光T17、T18街廊未付投資計畫書，調降權利金，更指出為標而標，不符當初科技園區政策目標，顯然新壽取得地上權，非對北士科園區及台北市最好發展，而是柯市府爭議行政下結果，蔣萬安若守著這分爭議合約消極不作為，恐錯失讓輝達落腳台北市的機會。

陳賢蔚表示，北市府應展現決斷力從三方向立即著手進行，第一是達成與新壽合意解約，消弭兩方不同期望的解約金額，比照公共工程履約爭議機制處理，委託公正第三方單位釐清解約金額，確保雙方權益，若新壽堅持原解約金額不願合意解約，市府應依議會調查報告指出行政程序瑕疵，主動提出終止合約，避免延宕北士科後續開發期程。

陳賢蔚表示，若市府同意新壽契約移轉予輝達訴求，但相關權利義務及獲利必須公開透明，雖合約規定須於建物完工取得使照後移轉地上權，但議會及市民更關注北士科屬公共資產，任一廠商不可因轉移相關權利獲取不正利益及暴利。市府可在新壽、輝達將本案有關利益於公開透明的前提下，准予辦理契約移轉，以符合市民期待輝達進駐，更可避免公共資產淪為新壽炒地皮獲利用。

陳賢蔚說，輝達進駐北士科不僅帶動AI產業聚落的成型，更是台北市科技轉型升級的關鍵契機，蔣萬安若以上三方案都不願積極與新壽談判，放任新壽以充滿爭議所取得的契約為由，斷送國際AI科技龍頭企業輝達進駐，會讓人質疑是否基於藍白合作之政治盤算，放水予柯市府友好財團，應堅持公共利益優先，強勢介入協調、整合三方歧見，讓輝達順利落腳北士科，才是市民期待。

北士科 北市府 地上權

