蔣萬安：公館圓環通行效率回穩 審慎因應連假前車潮

中央社／ 台北2日電
公館圓環拆除改為正交路口進入第4天，台北市長蔣萬安今天表示，目前通行效率已經回到圓環拆除前的水準，請相關局處持續觀察、修正，並審慎因應明天下午的連假前夕車潮。聯合報系記者蘇健忠／攝影
公館圓環拆除改為正交路口進入第4天，台北市長蔣萬安今天表示，目前通行效率已經回到圓環拆除前的水準，請相關局處持續觀察、修正，並審慎因應明天下午的連假前夕車潮。聯合報系記者蘇健忠／攝影

公館圓環拆除改為正交路口進入第4天，台北市長蔣萬安今天表示，目前通行效率已經回到圓環拆除前的水準，請相關局處持續觀察、修正，並審慎因應明天下午的連假前夕車潮。

台北市政府今天舉行道路交通安全會報，臨時新增討論公館圓環拆除改為正交路口議題。警察局交通警察大隊首先報告事故統計，表示去年平均每日員警受理此路口交通事故件數為0.756件，9月29日至今天中午12時則僅受理1件，日平均為0.25件。

交大表示，將持續掌握現場狀況，並把第一線員警執勤情形回報給交通局參考，一起努力讓現場更趨穩定。

台北市交通管制工程處接續表示，正交路型啟用的首個上班日確實有壅塞，經過持續檢討，搭配實施東側行人號誌尖峰兩段式穿越、福和橋往東大客車專用道開放汽車左轉、各側路型微調、機動調整路口燈號及秒數等9項措施，在空間及時間上同時著手，已有改善成效。

交工處表示，昨天及今天觀察，晨、昏峰車流皆已恢復至與施工前相當，不過週末是中秋節連假，預期明天下午開始會湧現返鄉車潮，將持續在現場監控、微調，以安全為首要目標，同時維持一定紓解效率。

蔣萬安聽取報告後裁示，公館圓環連續7年是台北市交通事故熱點第1名，改為正交路口原本就是該做的事情，期許局處不要因為外界質疑就陷入父子騎驢困境。

他說，新路型啟用初期，通勤族及號誌都需要時間適應，請人員持續觀察、追蹤、修正，在2週內找到最優模式，目前雖已基本恢復拆除前的通行效率，仍期待未來能進一步提升，並請相關局處針對明天下午的放假前夕車潮預作規劃及宣導。

相關新聞

新北平溪山藥評鑑登場 農友展成果、品質獲肯定

新北市平溪區農會今(2)日舉辦山藥評鑑，共有34位在地山藥農踴躍參與，端出辛勤耕耘的成果接受評鑑，評審一致肯定今年平溪山藥的品質明顯提升，不僅外觀優良，口感更是細緻滑順，展現平溪山藥的獨特風味與高品質。

新北貢寮警消共構新廳舍啟用 強化山海守護能量

為全面強化新北市最東端，貢寮地區的災害應變與治安服務能量，新北市今(2)日舉行「消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍」落成啟用典禮，由市長侯友宜親自主持，並邀請民意代表、地方仕紳及在地鄉親共同見證這項地方治安與公共安全的重要里程碑。

募集各界滿滿愛心 新北汐止區公所辦秋季捐贈助弱勢

社會上真的是處處有溫暖，在中秋節前，汐止區公所募集了各界的愛心，包括台灣亞弧科技有限公司及其他熱心的企業、宮廟攜手合作，今(2)日共同舉辦一場充滿愛心的秋季捐贈活動，送給生活困難的弱勢家庭滿滿的生活物資、鳳梨酥禮盒，還有每戶現金2500元，當天共有40戶受惠，他們也感謝社會對弱勢家庭的關心。

蔣萬安：公館圓環通行效率回穩 審慎因應連假前車潮

公館圓環拆除改為正交路口進入第4天，台北市長蔣萬安今天表示，目前通行效率已經回到圓環拆除前的水準，請相關局處持續觀察、修...

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

針對公館圓環拆除，台北市長蔣萬安下午在道安會報中指出，拆除圓環改為正交路口「這就是該做的事情」，希望大家不要因為外界不實...

乳癌名醫周佳正過馬路遭撞身亡 蔣萬安：找出更多示範點

乳癌名醫周佳正7月過馬路遭公車撞擊身亡，北市府檢討事因、設置庇護島和退縮行穿線等因應作為，市府預計每年完成共40處以上，...

