募集各界滿滿愛心 新北汐止區公所辦秋季捐贈助弱勢

社會上真的是處處有溫暖，在中秋節前，汐止區公所募集了各界的愛心，包括台灣亞弧科技有限公司及其他熱心的企業、宮廟攜手合作，今(2)日共同舉辦一場充滿愛心的秋季捐贈活動，送給生活困難的弱勢家庭滿滿的生活物資、鳳梨酥禮盒，還有每戶現金2500元，當天共有40戶受惠，他們也感謝社會對弱勢家庭的關心。

主題訂為「送暖有食力、十萬傳心意」秋季愛心捐贈活動，今天在汐止區公所二樓的藝文走廊舉行，由在地的台灣亞弧科技有限公司捐贈了10萬元救助金，當天將40戶弱勢家庭，每戶2500元的紅包，親手交到民眾的手上，這也讓他們很感動。

台灣亞弧科技有限公司董事長蔡銘鋒表示，因為自己也是苦過來的，所以，現在自己有一點能力了，過年過節就希望可以讓大家平安過節，所以，和公所一起發起這場秋季捐贈活動。

汐止區長林慶豐提到，中秋佳節就要到了，很感謝社會處處都有溫暖愛心，汐止區公所是一個愛心的平台，集結各界愛心捐贈後，再發送給需要的人，今天要特別感謝台灣亞弧科技有限公司蔡銘鋒董事長和他的夫人一起做愛心捐贈，這次公所也特別結合了王母救世宮、福智佛教基金會跟宏正科技等相關的愛心物資一起做發放，希望能夠繼續集善，讓社會處處有溫暖、處處充滿愛，這次媒合了需要的40個家戶，期盼將這些善款還有愛心物資送給他們，幫他們渡過難關，希望拋磚引玉，發揮更多的大愛，讓台灣處處有溫暖。