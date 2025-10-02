新北貢寮警消共構新廳舍啟用 強化山海守護能量
為全面強化新北市最東端，貢寮地區的災害應變與治安服務能量，新北市今(2)日舉行「消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍」落成啟用典禮，由市長侯友宜親自主持，並邀請民意代表、地方仕紳及在地鄉親共同見證這項地方治安與公共安全的重要里程碑。
貢寮地區山海交錯，沿岸風景壯麗，擁有許多觀光資源，並因「青春山海線」、沙雕季、鐵道馬拉松等活動帶動大量人流。每逢假日，海域與山域活動頻繁，導致溺水、山難及交通事故事件層出不窮，對在地消防與警察勤務構成高度挑戰。因此，打造現代化、功能完善的警消共構廳舍成為迫切需求。
市長侯友宜表示，貢寮地處偏遠但地理位置特殊，是守護東北角山海安全的第一線，無論是消防或警察勤務都極為關鍵。新廳舍啟用後，將大幅提升當地在火災搶救、急難救護、海域搜救與社區治安等方面的反應速度與服務品質，也讓市民與來訪旅客更安心。他也強調市府將持續推動城鄉均衡發展，並強化基層警消人員的執勤環境。
此外，市長侯友宜也特別感謝海巡署北部分署，在工程期間無償提供福隆營區作為消防分隊臨時廳舍，確保在建設過程中消防服務不中斷；同時感謝所有第一線警消人員、義警、義消長年守護地方的辛勞付出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言