快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

「怎麼把柯文哲一槍畢命？」 應曉薇：我和黃景茂是最佳男、女配角

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

新北貢寮警消共構新廳舍啟用 強化山海守護能量

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮警消共構新廳舍啟用後，將大幅提升當地在火災搶救、急難救護、海域搜救與社區治安等方面的反應速度與服務品質。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮警消共構新廳舍啟用後，將大幅提升當地在火災搶救、急難救護、海域搜救與社區治安等方面的反應速度與服務品質。 圖／觀天下有線電視提供

為全面強化新北市最東端，貢寮地區的災害應變與治安服務能量，新北市今(2)日舉行「消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍」落成啟用典禮，由市長侯友宜親自主持，並邀請民意代表、地方仕紳及在地鄉親共同見證這項地方治安與公共安全的重要里程碑。

貢寮地區山海交錯，沿岸風景壯麗，擁有許多觀光資源，並因「青春山海線」、沙雕季、鐵道馬拉松等活動帶動大量人流。每逢假日，海域與山域活動頻繁，導致溺水、山難及交通事故事件層出不窮，對在地消防與警察勤務構成高度挑戰。因此，打造現代化、功能完善的警消共構廳舍成為迫切需求。

市長侯友宜表示，貢寮地處偏遠但地理位置特殊，是守護東北角山海安全的第一線，無論是消防或警察勤務都極為關鍵。新廳舍啟用後，將大幅提升當地在火災搶救、急難救護、海域搜救與社區治安等方面的反應速度與服務品質，也讓市民與來訪旅客更安心。他也強調市府將持續推動城鄉均衡發展，並強化基層警消人員的執勤環境。

此外，市長侯友宜也特別感謝海巡署北部分署，在工程期間無償提供福隆營區作為消防分隊臨時廳舍，確保在建設過程中消防服務不中斷；同時感謝所有第一線警消人員、義警、義消長年守護地方的辛勞付出。

貢寮 警察

延伸閱讀

土地、交通沒問題！侯友宜盼輝達選新北：如何配合我們都願意

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

相關新聞

輝達進駐T17、18瀕臨破局 綠議員拋三解方籲蔣萬安別錯失機會

輝達進駐北士科面臨破局，新壽今發出4點聲明表示，依法不能同意北市府提議的「合意解約」的條件。民進黨議員陳賢蔚提出三方案，...

新北平溪山藥評鑑登場 農友展成果、品質獲肯定

新北市平溪區農會今(2)日舉辦山藥評鑑，共有34位在地山藥農踴躍參與，端出辛勤耕耘的成果接受評鑑，評審一致肯定今年平溪山藥的品質明顯提升，不僅外觀優良，口感更是細緻滑順，展現平溪山藥的獨特風味與高品質。

新北貢寮警消共構新廳舍啟用 強化山海守護能量

為全面強化新北市最東端，貢寮地區的災害應變與治安服務能量，新北市今(2)日舉行「消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍」落成啟用典禮，由市長侯友宜親自主持，並邀請民意代表、地方仕紳及在地鄉親共同見證這項地方治安與公共安全的重要里程碑。

募集各界滿滿愛心 新北汐止區公所辦秋季捐贈助弱勢

社會上真的是處處有溫暖，在中秋節前，汐止區公所募集了各界的愛心，包括台灣亞弧科技有限公司及其他熱心的企業、宮廟攜手合作，今(2)日共同舉辦一場充滿愛心的秋季捐贈活動，送給生活困難的弱勢家庭滿滿的生活物資、鳳梨酥禮盒，還有每戶現金2500元，當天共有40戶受惠，他們也感謝社會對弱勢家庭的關心。

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

針對公館圓環拆除，台北市長蔣萬安下午在道安會報中指出，拆除圓環改為正交路口「這就是該做的事情」，希望大家不要因為外界不實...

公園遊戲場曬到爆 新北議員促市府納遮陽規範

新北大都會公園與不少公園遊樂場，是不少孩童放電好所在，但近年極端天氣，加上熱島效應影響，新北市議員彭佳芸指出，人工草皮或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。