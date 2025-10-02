新北平溪山藥評鑑登場 農友展成果、品質獲肯定

新北市平溪區農會今(2)日舉辦山藥評鑑，共有34位在地山藥農踴躍參與，端出辛勤耕耘的成果接受評鑑，評審一致肯定今年平溪山藥的品質明顯提升，不僅外觀優良，口感更是細緻滑順，展現平溪山藥的獨特風味與高品質。

平溪區農會理事長王定國表示，平溪所栽種的山藥以「基隆原生種」為主，農友採用零餘子種植，不僅維持品種純正，也確保山藥的營養與風味。他強調，平溪山藥口感絕佳，無論是蒸、煮、燉湯或入菜，都能品嚐到濃郁的山藥香氣與細膩的質地，誠摯邀請民眾來平溪品嚐最道地的山藥料理，支持在地農產。

本次評鑑主要以山藥的外觀完整度、表皮色澤、質地與口感等作為評分標準。評審團普遍表示，今年的山藥整體表現優異，顯示農友對作物栽培的用心，也反映出平溪山藥產業的穩定發展。

然而，理事長王定國也坦言，山藥雖具高經濟價值，但種植與管理不易。近期部分地區遭遇山豬入侵，嚴重影響作物生長，甚至有農友血本無歸。面對野生動物破壞問題，農會未來也將協助農友加強防護設施，並爭取相關資源與補助，盼能減少災損，保障農民權益。