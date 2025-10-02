新北追蹤管理平台 掌握焚化再生粒料流向

快訊

中央社／ 新北2日電

新北市府環境保護局今天表示，創建「焚化再生粒料追蹤管理平台」，以數位化管理與整合圖資，全面追蹤3座焚化爐的再生粒料流向，並推動公共工程以再生粒料取代砂石。

環保局今天告訴中央社記者，隨垃圾掩埋場逐漸飽和，如何讓焚化爐的底渣華麗轉身變為資源，已成為各縣市共同課題。新北共有新店、樹林、八里3座焚化爐，焚化底渣需透過破碎、分選及磁選等製程，分選出底渣中雜質，剩下的級配粒料稱之為「焚化再生粒料」。

環保局說，推出「焚化再生粒料追蹤管理平台」，數位化管制3座焚化爐的底渣與粒料，從產出、運輸、加工、再利用到最終處理，逐批登錄與即時追蹤。除降低行政與人力成本，並建立完善的預警與調度機制，全面掌控焚化再生粒料的流向。

因工程承攬廠商、監造單位與主管單位都能迅速掌握最新資訊，每批再生粒料都有「身分證」，確保確實使用於公共工程，並避免流入敏感地區引發污染疑慮。

環保局說，近2年新北市焚化再生粒料，平均年產生量約11萬公噸，平均年使用量約為14萬8000公噸，去化大於產生量，全數用於公共工程，以低強度回填管溝為最大宗，少部分用於道路基底層及高壓混凝土磚。如果，日後有剩餘焚化再生粒料，將申請進台北港填海造陸。

由於焚化再生粒料使用前，須先確認使用項目及地點是否符合環境部之規定，環保局說，新北再生粒料並未流入環境敏感地區，不僅提升循環經濟效能，更朝向「2050淨零碳排」邁進。

