公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
針對公館圓環拆除，台北市長蔣萬安下午在道安會報聽取專案報告。記者楊正海／攝影
針對公館圓環拆除，台北市長蔣萬安下午在道安會報中指出，拆除圓環改為正交路口「這就是該做的事情」，希望大家不要因為外界不實的質疑就陷入「父子騎驢」的困境；他也提醒「行百里者半九十」即使今天交通有基本的順暢，但仍然不能鬆懈。

蔣萬安也提醒，明天是中秋連假前的下班時間，勢必會造成很大的車潮、車流的湧入，也要再次請警察局在內相關單位，協助路口的疏導，以及提前做相關的宣導。

蔣萬安表示，公館圓環在經過交通局、工務局、警察局等相關單位共同努力之下，從原本工期預計要65天大幅的縮短，在17天之內就完成施工，非常感謝大家的辛勞。公館圓環是連續7年臺北交通事故發生率最高的路口，拆除圓環改為正交路口以後，原本「這就是該做的事情」也要希望大家不要因為一些外界不實的質疑就陷入父子騎驢的困境。

他說，正交路口啟用的初期，很多通勤族因為不熟悉相關的路行，再加上部分標線以及號字描述，與現場車流的狀況還沒有對接好，這些都需要一些時間去處理。

蔣萬安表示，根據目前追蹤，不管是上班時間特別關注的羅斯福路由南往北，或是福和橋下橋之後由西往東的車流 ，或是下班時間羅斯福路北往南或是基隆路東往西，基本到上班日的第2天，以及今天第3天早上上班時間，整體監測到的車隊長度，都回到圓環拆除以前的水準。

蔣萬安表示，星期二他到現場視察，也有民眾直接向他反映，包括福和橋下橋汽車要匯入右轉的車道並不容易，另外也有民眾直接向他反映，認為包括像東南角在內的行穿線，是不是可以做一些退縮，不管是標誌、號誌、標線，他相信都還可以有精進優化的空間。

蔣萬安說，根據過往的經驗，任何大型圓環拆除或者是路形的改造工程，大約都要2周到1個月時間進行不斷的調整，讓用路人習慣，也讓整個路行路段能夠達到最優、最適的狀況。以羅斯福路公車專用道為例，其實當時也是至少花了兩周的時間，才慢慢的調整用同路人習慣，一切上軌道。

公館圓環 蔣萬安

