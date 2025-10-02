雙溪區北38線百米邊坡復建完工 新北加強防災韌性
新北市雙溪區區道北38線去年10月受颱風豪雨發生大規模崩塌，危及住戶安全。工務局今天說，施工團隊在艱困地質條件下進行坡體調查、監測，中央補助經費後，完成第1階段復建。
市長侯友宜前往雙溪區視察北38線復建工程，該處邊坡坍塌範圍長達180公尺、高200公尺，不僅造成道路中斷，更威脅下方5戶居民安全。
侯友宜說，政府的責任是提前預警、積極安置，讓市民面對極端氣候仍能安心居住。該處上方仍有台電設施及廢棄物，市府已協調台電清除，以免成為新的安全隱憂。
工務局說，當地坡體曾因土石流與滑落現象造成嚴重危險，養工處火速向行政院公共工程委員會提報申請補助復建經費，核定後立刻施工。
市府除於今年6月完成第1階段復建外，更設置長期監測點，確保邊坡安全。未來若遇短延時強降雨或颱風，將隨時啟動保全戶撤離機制，確保居民安全。
工務局長馮兆麟表示，去年颱風山陀兒造成新北市轄內22處道路受損，所有復建工程已於8月7日全數完成。市府將持續巡檢山區道路、穩定與防護邊坡，以因應極端氣候衝擊。
