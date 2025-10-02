快訊

公園遊戲場曬到爆 新北議員促市府納遮陽規範

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北公園繁多，但不少地點被認為遮陽不足。本報資料照片
新北大都會公園與不少公園遊樂場，是不少孩童放電好所在，但近年極端天氣，加上熱島效應影響，新北市議員彭佳芸指出，人工草皮或塑膠軟墊鋪面在曝曬下可達80度高溫，孩童身高較矮更加重熱傷害風險，新北市現行「兒童遊戲場設施安全管理規範」與「兒童遊戲場設計工作手冊」主要規範安全性，尚未明文規定遮陽要求，建議工務局和農業局納入要求。

彭佳芸說，市府可在評估遊戲場設計時，直接明訂自然及人工遮陽設施須達到遊戲場範圍一定投影面積比例，並納入未來新北市戶外兒童遊戲場改造或新建招標規範，也可以提供私幼或民間單位參考。

彭佳芸說，至於已設置的兒童遊戲場也應立即設法同步補強遮陽設施，台南市早在2022就開始分年實施替轄內共300座兒童遊戲場全面加裝遮陽設施，台中及台南也選定數十處既有兒童遊戲場加裝遮陽設施，新北市應趕緊迎頭趕上，除了維護孩童的遊戲權益外，更可以提升兒童遊戲場的使用效率。

農業局長諶錫輝說，目前新北市公園有104處有做遮蔭設施，其他部分都有利用喬木遮陽，目前手冊都有要求相關喬木種植方式。

彭佳芸說，都要靠喬木效果不一定完善，至少在遊戲區或是沙坑，可以先做，確保孩子使用安全。

諶錫輝說，遊戲場設計工作手冊對於基地配置有注意到日照，至於遮陽設施包括材料規範、大小面積沒有相關規定，但他們都有向各公所通告在改善時，可以把遮陽納入作為改善工項，目前新北已經改善241座公園。

彭要求市府展開調查，趕緊改善，諶錫輝表示將會盤點後，依照優先順序分期陸續改善。

