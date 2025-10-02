快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

苗栗男持刀傷3人 國小女童遭挾持「左胸被刺傷」傷勢嚴重急救中

獨／疑10年前在「同家超商」隨機砍人！苗栗男出獄又犯案 行凶後逃回家

民代憂捷運土城樹林線預算遭砍 新北：盼中央速核定

中央社／ 新北2日電

捷運土城樹林線CQ880B標歷多次流標，經提高預算金額後終有廠商投標。民代擔心預算遭中央大幅刪減，新北捷局表示，不確定性最可怕，盼中央速核定。

新北市議會今天進行業務質詢，無黨籍議員蘇泓欽質疑土城樹林線CQ880B標提高預算才有廠商投標，未來若遇和台中捷運藍線預算遭中央大幅刪減剩新台幣1.68億元，可能預算不增反減。

新北捷運工程局長李政安表示，有2廠商投標，現正在評選，預定11月決標，順利的話，今年底可開工，有機會趕在2031年完工。

他表示，決標問題仍卡在預算上，修正的財務計畫已報中央11個月，但仍未獲核定。預算補助應依規定且全國要一致，不能因地有不同待遇。若中央補助減少，少也有少的研究方法，不確定性因素最可怕，地方也不知道要怎麼辦，因此，希望中央能快一點核定。

新北捷運局指出，土城樹林線CQ880B標多次流標，預算金額也從新台幣118.78億元到147.3億元，日前提高到159.9億元公告招標，雖然流標，但已有2家廠商投標，因此，10月1日開標，2家廠商投標並進入評選階段。

新北捷運 土城 台幣

延伸閱讀

新北捷運土城樹林線高架段2廠商投標 估11月評選

土城樹林線高架段今開標 兩業者投標 11月初完成評選

新北大巨蛋／民代看巨蛋：交通問題要解決、也要能永續經營

新北大巨蛋首選基地出爐 樹林機五、淡海二期出線備選

相關新聞

公館圓環拆除惹罵聲 蔣萬安：勿陷父子騎驢困境

針對公館圓環拆除，台北市長蔣萬安下午在道安會報中指出，拆除圓環改為正交路口「這就是該做的事情」，希望大家不要因為外界不實...

公園遊戲場曬到爆 新北議員促市府納遮陽規範

新北大都會公園與不少公園遊樂場，是不少孩童放電好所在，但近年極端天氣，加上熱島效應影響，新北市議員彭佳芸指出，人工草皮或...

新北市路邊平日收費車格 10月連假均暫停收費

新北市交通局表示，10月計有中秋節、國慶日和光復節等3個連續假期，連續假期間新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格則維持收費，請駕

百年臺北市定古蹟「戴炎輝寓所」修復完工

臺北市文化局與國立臺灣大學攜手合作，透過「老房子文化運動2.0」平台，成功媒合日東創意有限公司，推動市定古蹟「戴炎輝寓所」的修復與再生。自2022年展開修復工程，歷時三年，投入總經費約新臺幣3,200

搭捷運邊看展 「新北製造：打開城市工廠」系列活動10月登場

新北市是全台製造產業重鎮，其中印刷業更是代表產業之一，為讓更多人認識產業能量，新北市設計中心策畫「2025新北製造：打開...

貢寮消防分隊、貢寮所共構新廳舍落成 設室內體能訓練室

新北市貢寮消防分隊、瑞芳警分局貢寮所共構新廳舍今落成，總經費1億7828萬元，總樓地板面積688坪，是原廳舍3倍，辦公與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。