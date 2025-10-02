民代憂捷運土城樹林線預算遭砍 新北：盼中央速核定

捷運土城樹林線CQ880B標歷多次流標，經提高預算金額後終有廠商投標。民代擔心預算遭中央大幅刪減，新北捷局表示，不確定性最可怕，盼中央速核定。

新北市議會今天進行業務質詢，無黨籍議員蘇泓欽質疑土城樹林線CQ880B標提高預算才有廠商投標，未來若遇和台中捷運藍線預算遭中央大幅刪減剩新台幣1.68億元，可能預算不增反減。

新北捷運工程局長李政安表示，有2廠商投標，現正在評選，預定11月決標，順利的話，今年底可開工，有機會趕在2031年完工。

他表示，決標問題仍卡在預算上，修正的財務計畫已報中央11個月，但仍未獲核定。預算補助應依規定且全國要一致，不能因地有不同待遇。若中央補助減少，少也有少的研究方法，不確定性因素最可怕，地方也不知道要怎麼辦，因此，希望中央能快一點核定。

新北捷運局指出，土城樹林線CQ880B標多次流標，預算金額也從新台幣118.78億元到147.3億元，日前提高到159.9億元公告招標，雖然流標，但已有2家廠商投標，因此，10月1日開標，2家廠商投標並進入評選階段。