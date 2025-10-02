百年臺北市定古蹟「戴炎輝寓所」修復完工

臺北市文化局與國立臺灣大學攜手合作，透過「老房子文化運動2.0」平台，成功媒合日東創意有限公司，推動市定古蹟「戴炎輝寓所」的修復與再生。自2022年展開修復工程，歷時三年，投入總經費約新臺幣3,200萬元，於2025年正式竣工，讓這座承載臺灣法學歷史的重要場域，以嶄新姿態重現世人眼前。

文化局指出，「戴炎輝寓所」最初興建於日治時期，二戰後由臺灣大學接管，後作為法學院教授戴炎輝先生的住所。2007年登錄為臺北市歷史建築，因發現此地為《淡新檔案》的整理基地，且原書櫃仍可見戴炎輝先生親自編排的檔案編碼，為紀念與保存戴炎輝先生整理編纂淡新檔案之重要歷史場域，遂在2017年升格為市定古蹟。戴炎輝先生是臺灣近代著名法學教授，也是首位臺籍司法院院長，一生致力於法學教育與制度改革，尤其在任職司法院院長的任內，積極推動審檢分立制度的準備程序，為臺灣司法環境的改善奠定基礎。此外，戴炎輝先生自1947年至1953年間主持整理超過兩萬件的清代淡水廳、臺北府與新竹地區的司法與行政檔案，並將其命名為《淡新檔案》，對研究臺灣法制、地方行政及社會經濟均有極高學術價值，與《巴縣檔案》及《寶坻檔案》並列為清代三大地方司法檔案，使寓所成為臺灣法學與檔案史的重要基地。

文化局表示，在修復過程及計畫審查期間，文化局及文資委員秉持「維持文資價值，銜接現代社會」的核心理念，注重於維護建築原貌並延續空間功能。建築特色如日式木構造、傳統中廊式格局、牛眼窗與洗石子基座等，皆完整保留。其中最具意義的是，營運團隊與戴炎輝先生後代──戴楠青教授合作，由教授親自協助整理並提供戴炎輝先生的重要檔案，這些珍貴資料現重新展示於當年戴炎輝先生使用、整理《淡新檔案》的兩座書櫃中，新舊檔案交錯陳列，讓此空間再次乘載跨時代的知識與精神。

為符合現代營運需求，修復工程於古蹟側棟新建中央廚房，設計上融合日式建築語彙，不僅視覺和諧，也成功將明火作業區與古蹟主體有效區隔。同時，新增無障礙設施串聯室內外動線，提升公共友善性。整體修復工程亦完整記錄施工過程，未來可作為研究與導覽參考，使市民有機會深入了解與法學歷史相關的精彩故事與文化脈絡。

戴炎輝寓所位於南昌路二段，活化後以「輝室」為名、「餐酒辦桌」為概念，並融合在地飲食文化特色。日東創意有限公司負責人張邦城表示，公司一直以來秉持「歷史與當代生活的連結」經營理念，並將「文化、生活、藝文、社區」作為主要發展方向。未來，「戴炎輝寓所」將持續舉辦藝文講座、展覽及公共活動，藉此將古蹟與現代社會重新連結，並逐步發展成為一個多元文化交流的平台。

文化局局長蔡詩萍表示，『戴炎輝寓所』周邊匯聚了臺北市的重要文化資產，涵蓋福州街11號劉真校長故居、孫立人將軍官邸、南菜園日式宿舍群等多處古蹟與歷史建築，期望將這些文化資源進行串聯與活化，將有助於形成一條歷史文化的走讀脈絡，進一步為臺北市創造一處兼具學術、人文與公共性的文化場域。

臺灣大學總務長廖文正亦表示，未來的『戴炎輝寓所』將不僅僅是紀念場所，而是作為一個文化實驗的場域。這裡將持續推動法學、歷史、藝術等主題的推廣，並提供社會大眾一個學習、交流與思考的平台。透過餐飲服務與藝文活動的結合，寓所將不再是靜態的空間，而是一個充滿生命力的文化據點。

