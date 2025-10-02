新北市路邊平日收費車格 10月連假均暫停收費

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
新北市交通局表示，10月計有中秋節、國慶日和光復節等3個連續假期，連續假期間新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費；板橋府中商圈、金山、深坑及鶯歌老街等觀光及商圈區域假日收費停車格則維持收費，請駕駛人停車時多加留意。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今年中秋節連續假期自10月4日(周六)至10月6日(周一)，緊接著國慶日連續假期自10月10日(周五)至12日(周日)，光復節連續假期則自10月24日（五）至26日（日），均為期3天，新北全市路邊汽、機車平日收費停車格都將暫停收費。

此外，金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。

