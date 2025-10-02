快訊

7億元打造！台東立體停車場疑傳停工2個月 縣府：工程會正調解審理

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府耗資7億元，預計明年底竣工的新生路多功能「公五立體停車場」，近日傳出工程疑已停工2個月，後續相關工程恐延宕。記者尤聰光／攝影
台東縣政府耗資7億元，預計明年底竣工的新生路多功能「公五立體停車場」，近日傳出工程疑已停工2個月，後續相關工程恐延宕。記者尤聰光／攝影

台東縣政府耗資7億元，預計明年底竣工的新生路多功能「公五立體停車場」，近日傳出工程疑已停工2個月，後續相關工程恐延宕。縣府建設處表示，未停工，已由工程委員會正調解審理。

建設處副處長馬志安表示，停車場目前沒有停工，主要廠商他因設計的地下室形式跟縣府的統區書不符，所以現在請要求廠商先暫停施作，廠商也已經提出履約爭議在工程會上做相關審議。

新生路公五立體停車場，分地下2層、地上2層，除地上1層為商場，其餘為停車場，提供468個汽機車格，興建經費是獲中央核定補助3億元，加上自籌4億元，共7億元，預計明年完工啟用。

此外，停車場屋頂不僅提供綠電，也有效遮蔽炎熱陽光，減少建築物的熱量吸收，提升環保效益。同時設置連續退縮空間與植栽綠化，並串聯周邊的徒步動線，營造舒適又安全的步行環境。

不過，近日卻傳出工程疑似已停工2個月的時間，附近居民也表示都沒有看到工人進出工作，也有民眾指出，工程若持續停工，後續相關工程恐延宕，明年是否能如期完工啟用？恐怕打問號。

縣府強調，任何興建工程，品質至上一直是縣府嚴格監督把關的底線，對於不符合履約需求且不願修正的廠商，不排除終止契約，停車場7億元經費都經過嚴謹的計算，絕不會浪費公帑。

停車場 台東

