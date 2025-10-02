搭捷運邊看展 「新北製造：打開城市工廠」系列活動10月登場

新北市是全台製造產業重鎮，其中印刷業更是代表產業之一，為讓更多人認識產業能量，新北市設計中心策畫「2025新北製造：打開城市工廠」系列活動，自10月起至11月初分階段展開，設計雙展覽、六大見學路線、三場系列講座及專場導覽，帶領民眾深入探索新北製造的多元面貌。

新北設計中心表示，活動以「工點點」化身領航員，引領民眾走進日常生活中不易看見的產業場域，從靜態展覽到動態體驗，從工廠參訪到專業講座，讓民眾不僅能認識印刷與製造產業的歷史與創新，更能親身感受產業文化的專業與活力。

10月1日至11月2日於捷運環狀線中原站推出靜態特展，呈現新北工業的歷史脈絡與未來發展；同時也規畫「環狀線列車移動展」，將印刷產業故事轉化為動態展覽，隨列車前行，帶給乘客沉浸式的觀展體驗。

新北設計中心表示，六大見學路線帶領民眾走訪新北市中和、樹林、三峽區製造聚落，集結15家在地印刷與紙業工廠，包括統文科技印刷、祥和印刷、泳鑫紙品、台鼎鐳射刀模、卡騰印刷等代表性工廠，近距離觀察印刷與造紙產業的專業流程與技術，活動一推出即獲廣大迴響，目前已全數額滿，顯示民眾對「新北製造」的高度關注與期待。