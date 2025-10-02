貢寮消防分隊、貢寮所共構新廳舍落成 設室內體能訓練室

新北市貢寮消防分隊、瑞芳警分局貢寮所共構新廳舍今落成，總經費1億7828萬元，總樓地板面積688坪，是原廳舍3倍，辦公與備勤空間增加，並設室內體能訓練室，車庫平台與屋突層則作為開放式訓練場域。市長侯友宜說，強化緊急應變與公共安全，讓市民及觀光客更安心。

市府今在貢寮區朝陽街56、58號舉行消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮，貢寮位新北市最東端，因「青春山海線」觀光廊帶、鐵道馬拉松等吸引遊客，海域、山域活動頻繁，車禍與溺水、山難時有所聞，因此改建廳舍增加救災量能。

貢寮警、消共構新廳舍為地上4層，不僅提供寬敞的辦公與備勤環境，同時設置室內體能訓練室，並運用車庫平台與屋突層作為開放式訓練場域。

侯友宜表示，工作環境與設施品質必須與時俱進，新廳舍的落成可強化緊急應變與公共安全，他上任以來，包含今天落成的貢寮分隊暨貢寮分駐所，已完成9處消防、15處警察廳舍啟用。此外，還有5處消防廳舍興建中（莒光、泰山、汐止、淡海及三重分隊）及3處消防廳舍規畫中（位於鶯歌的消防訓練中心及淡水分隊、秀山分隊）、5處警察廳舍興建中（新莊派出所、新市派出所及淡海捷運分隊、慈福派出所、中興橋派出所及警察局本部）。