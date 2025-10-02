聽新聞
貢寮消防分隊、貢寮所共構新廳舍落成 設室內體能訓練室

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市貢寮消防分隊、瑞芳警分局貢寮所共構新廳舍今落成，總經費1億7828萬元。圖／第六大隊提供
新北市貢寮消防分隊、瑞芳警分局貢寮所共構新廳舍今落成，總經費1億7828萬元，總樓地板面積688坪，是原廳舍3倍，辦公與備勤空間增加，並設室內體能訓練室，車庫平台與屋突層則作為開放式訓練場域。市長侯友宜說，強化緊急應變與公共安全，讓市民及觀光客更安心。

市府今在貢寮區朝陽街56、58號舉行消防局貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構廳舍落成啟用典禮，貢寮位新北市最東端，因「青春山海線」觀光廊帶、鐵道馬拉松等吸引遊客，海域、山域活動頻繁，車禍與溺水、山難時有所聞，因此改建廳舍增加救災量能。

貢寮警、消共構新廳舍為地上4層，不僅提供寬敞的辦公與備勤環境，同時設置室內體能訓練室，並運用車庫平台與屋突層作為開放式訓練場域。

侯友宜表示，工作環境與設施品質必須與時俱進，新廳舍的落成可強化緊急應變與公共安全，他上任以來，包含今天落成的貢寮分隊暨貢寮分駐所，已完成9處消防、15處警察廳舍啟用。此外，還有5處消防廳舍興建中（莒光、泰山、汐止、淡海及三重分隊）及3處消防廳舍規畫中（位於鶯歌的消防訓練中心及淡水分隊、秀山分隊）、5處警察廳舍興建中（新莊派出所、新市派出所及淡海捷運分隊、慈福派出所、中興橋派出所及警察局本部）。

海洋委員會海巡署北部分署在本工程施工期間無償提供第二一岸巡中隊第二機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用，讓廳舍興建期間救災救護品質不打烊。

