公館圓環拆除後第3個上班日！上班尖峰路況曝 交通局：逐步回到施工前

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府拆除公館圓上周完工，今天是改成正交路口第三個上班日，交通局表示，整體路況已恢復到與施工前差不多。記者曾學仁／攝影
北市府拆除公館圓上周完工，不過初期因民眾不熟路況導致尖峰時間擁塞，今天是改成正交路口第三個上班日，交通局表示，民眾漸熟悉路況，秒數也做一些精進，整體路況已恢復到與施工前差不多。公車業者也說，整體公車走平面後，速度也比前幾天甚至施工前快，整體順暢也較為安全。

交工處長張建華說，南往東的槽化線有退讓，秒數也有持續精進，持續依據車流調整號誌，且用路人已逐漸熟悉新的路型，今天上班尖峰已逐漸回到施工前的交通狀況，狀況比昨天好，羅斯福路停等車輛約在萬盛街口至興隆路中間，福和橋直行車進城方向車流也有縮短只在北市端引道上去一點。

首都客運總經理李建文表示，實際觀察公館圓環改造後公車運行狀況，以606線及復興幹線為例清晨6時30分至7時50行車狀況，606線武功國小（興隆）到捷運古亭站的平均行駛時間為10分21秒，比昨天1分39秒，比未施工前平均時間快40秒；復興幹線武功國小（羅斯福路）站到師大路今天平均行駛時間為9分54秒，比昨天快14秒，與未施工前無太大誤差。

李建文說，目前路況幾乎恢復至圓環改造前行車速度，尤其羅斯福路直行路線，從萬隆方向進城很順暢，搭乘公車絕對要比自用汽機車更順𣈱，也期待達到更安全的效果。

公館圓環 公車 北市府

