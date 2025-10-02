公館圓環改正交第4天 北市交通局：上班車流改善

快訊

中央社／ 台北2日電

公館圓環改為正交路口進入第4天，台北市交通局及公車業者皆表示，今天上班時間的車流有較昨天持續好轉，甚至已與路口改造前相當，將持續朝兼顧安全與效率目標前進。

台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環在9月29日改為正交路型，隔天首個上班日的上、下班尖峰時間皆有路段壅塞。交通局連夜祭出塗銷福和橋下橋處的大客車專用道等措施後，昨天上、下班尖峰時間回堵狀況皆有好轉。

台北市交通管制工程處長張建華接受媒體電訪表示，今天上午尖峰時間的狀況又比昨天更好，無論福和橋下橋處或羅斯福路，延滯車流都比昨天更短，研判是景美往市府右轉基隆路處的人行綠舖退縮，加上號誌秒數持續調整精進，以及用路人相對熟悉路型、義交及員警指揮協助奏效。

張建華說，拆除圓環的目的是安全，儘管施工前模擬顯示順暢度會較拆除前差，但市府希望兼顧安全與效率，這幾天看下來，慢慢有朝這個目標前進。

首都客運集團總經理李建文表示，他這幾天都有到現場觀察，發現今天狀況比昨天又更順暢，幾乎已經恢復到圓環改造前的行車速度，甚至可以用「順暢」來形容。

他舉例，今天上午6時30分至7時50分之間，606路公車從武功國小到捷運古亭站，平均行駛時間為10分鐘21秒，相較昨天快了1分鐘39秒；復興幹線從武功國小站到師大路站的平均行駛為9分鐘54秒，也比昨天快了14秒。

若是跟施工前相比，李建文說，606路在9月11日同一時間從武功國小到捷運古亭站的行駛時間為10分鐘40秒，復興幹線在9月11日則是9分20秒，顯示路口車流速度已與改造前差不多。

李建文說，公車業最重要的除了安全外就是時間，他不僅對於今天上午的狀況感到驚喜，駕駛長也反映，改為正交路口能減少與不同方向車流的交織，降低事故風險同時減少心理壓力，期待後續越走越順、越來越好。

公館圓環 北市 公車

