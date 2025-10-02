風災受損...雙溪北38線百米邊坡復建完工 侯友宜：還給居民安全道路

新北市長侯友宜今前往雙溪區，視察因去年10月山陀兒颱風豪雨崩塌的區道北38線邊坡復建工程。該處崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，一度中斷交通並威脅下方住戶，已完成第一階段的復建工程。侯友宜說，還給居民安全道路，未來加強監測。

侯友宜表示，去年10月山陀兒颱風帶來豪大雨，導致雙溪區區道北38線4K+500邊坡道路土石坍落，崩塌範圍長180公尺、高200公尺，不僅中斷道路，更危及道路下方住戶安全。在地質與天候條件不佳的情況下，市府施工團隊完成第一階段的復建工程。未來可能還有颱風及大雨，要加強監測，保障下方住戶安全。

立委廖先翔表示，未來會再協助爭取後續相關更完善復建工程等經費，保障當地山坡及民眾安全。

工務局長馮兆麟說，雙溪區公所第一時間派員進場，迅速搶通道路且設置臨時防護，確保居民基本通行需求。同時，養工處提報復建經費向工程會申請補助，經費核定後立刻展開復建工程確保安全，並進行坡體調查與監測，以釐清致災原因為後續長期復建工法奠定基礎。

馮兆麟指出，由於近年來氣候異常變遷，時有強降雨發生造成災害，去年山陀兒颱風造成新北市轄內多處道路受災，工務局負責的復建工程共22處，今年8月7日全數完成。