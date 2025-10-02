全台首座「地景式」抽水站動土 民眾可上瞭望台看觀音山落日

台北市百齡抽水站新建工程上午動土，是北市第89座抽水站，抽水容量為每1秒62公噸，未來可擴充至每秒100公噸，因應北市降雨容受力標準由每小時78.8毫米提高至88.8毫米。也是台灣首座「地景式」防洪抽水站，上方的瞭望台，可讓民眾看到觀音山落日。

台北市長蔣萬安上午參加動土典禮致詞指出，台北市降雨容受率每1小時有78.8毫米，但是現在極端天氣下，短短半小時的強降雨，有時超過降雨容受力，像過去2年，北市就發生11次短時間的豪大雨，超過北市降雨容受力的防線，過去兩年有3次，每小時的降雨量超過了100毫米。

蔣萬安也說，台北市有88個抽水站、有長達700多公里的下水道、100多公里的堤防、4個滯洪池，有這麼多防洪的設施，仍不斷的投入治水的工程上，就是希望建構台北市成為一座韌性城市，因為面對極端天氣，今天不做，明天就會後悔。

北市水利處長張凱堯指出，百齡抽水站以因應北投區未來都市發展所需，站體位於立賢路與社子大橋間，鄰近五分港溪及洲美運動公園，整個結構跟地景結合，另一個特色是，以前抽水站不對外開放，百齡抽水站變成一個開放式的公園，民眾可以直接上到4樓的瞭望台，可以看到觀音山落日，成為多元的公共設施。