視察雙溪北38線邊坡復建完工 侯友宜：還給居民安全通行

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜（左二）視察雙溪區區道北38線邊坡復建工程。圖／新北市政府
新北市長侯友宜2日前往雙溪區，視察因去年10月山陀兒颱風豪雨崩塌的區道北38線邊坡復建工程。該處崩塌範圍長達180公尺、高200公尺，一度中斷交通並威脅下方住戶，在市府團隊努力下，已於今年6月完成第一階段的復建工程。侯友宜肯定施工團隊的辛勞，並強調市府將持續落實防災韌性建設，全力守護市民安全。

侯友宜表示，去年10月山陀兒颱風帶來豪大雨，導致雙溪區區道北38線4K+500~6K+000區間邊坡道路土石坍落，崩塌範圍長180公尺、高200公尺，不僅中斷道路，更危及道路下方住戶安全。在地質與天候條件不佳的情況下，市府施工團隊仍於今年6月完成第一階段的復建工程，侯市長在現場也特別肯定團隊的努力，讓地方居民與用路人能重獲安全順暢的通行環境。

工務局長馮兆麟說明，雙溪區公所第一時間派員進場，迅速搶通道路且設置臨時防護，確保居民基本通行需求。同時，養工處火速提報復建經費向工程會申請補助，經費核定後立刻展開復建工程確保安全，並進行坡體調查與監測，以釐清致災原因為後續長期復建工法奠定基礎。

工務局長馮兆麟指出，由於近年來氣候異常變遷，時有強降雨發生造成災害，去年山陀兒颱風造成新北市轄內多處道路受災，規模是歷年之最，工務局負責之復建工程共計22處，已於今年8月7日全數完成，展現災後復建的效率。

馮兆麟再次強調，市府將持續加強山區道路巡檢工作，以便及早掌握邊坡情況並及時處理潛在風險。同時，將加大力度推動邊坡穩定及防護工程，以降低極端氣候所帶來的災害威脅。透過強化基礎建設與復建策略，目標是打造兼具安全與韌性的山區道路環境，使居民與用路人能在未來面對氣候挑戰時，更能獲得有力保障。

颱風 侯友宜 崩塌

