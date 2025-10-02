快訊

強化垃圾焚化底渣再利用與追蹤 新北創管理平台

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
焚化爐焚燒垃圾產生的「再生粒料」已廣泛應用於公共工程，取代部分砂石等天然骨材。圖／新北市環保局提供
焚化爐焚燒垃圾產生的「再生粒料」已廣泛應用於公共工程，取代部分砂石等天然骨材。圖／新北市環保局提供

焚化爐焚燒垃圾產生的「再生粒料」已廣泛應用於公共工程，取代部分砂石等天然骨材。為有效追蹤控管焚化再生粒料於公共工程的使用情形，新北環保局創立「焚化再生粒料追蹤管理平台」，透過全流程數位化管理，結合圖資系統，讓再生資源流向一目了然，避免流入環境敏感地區，造成汙染疑慮。

底渣主要成分是矽與鈣，但經磁選、風選、篩分、破碎等處理技術，並結合人工撿拾方式，產出的再生粒料，雖無法作為建築結構使用，但可取代部分天然砂石，作為基地或路基回填材料及磚品。

新北市環保局說，新北市已突破傳統人工與紙本管理的限制，推出數位化平台，實現再生粒料從產出、運輸、加工、再利用到最終處理逐批登錄與即時追蹤，讓再生粒料都擁有身分證，有效保障公共工程都能確實使用，並避免流入他方。

環保局指出，此平台具備即時數據查詢、誤差警示及自動通報機制，大幅縮短過去繁瑣的核對流程，能即時偵測供需落差，防止再生粒料的囤積或短缺，工程承攬廠商、監造單位與主管機關能隨時登入系統，掌握最新資訊。

未來規畫與環境部「焚化再生粒料流向管理系統（RAMS）」及新北市政府「智慧道路管理系統（iRoad）」串接，更將拓展跨系統整合，導入人工智慧與大數據分析，成為公共工程決策的重要依據。

環保局說，目前再生粒料普遍應用於道路回填、管線覆土等公共工程，施工性、強度與耐久性均符合標準，制度化的數位管理不僅提升了承攬廠商的使用意願，也增進市民對公共工程再生建材的信心。

