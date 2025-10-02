國慶大會10月6日預演 北市博愛路等路段進行交通管制
台北市交通大隊表示，國慶籌備委員會6日將於總統府前舉辦國慶大會預演活動，從上午10時起針對永綏街、忠孝西路、襄陽路、博愛路等路段進行交通管制。
台北市警察局交通大隊今天發布新聞資料，114年國慶籌備委員會6日舉辦國慶大會預演活動。為維護活動交通秩序與安全，將進行道路管制，屆時公車會配合改道行駛。
北市交通大隊表示，國慶大會預演活動管制時間從6日上午10時至下午5時，並視狀況提前或延後。
警方指出，交通管制區域為永綏街（含）、忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路（不含） 以南；公園路（不含）以西；愛國西路（含）以北；桃源街（不含）、博愛路（含）以東等所圍區域。
至於交通管制措施，包含針對桃源街與寶慶路、桃源街與長沙街、桃源街與貴陽街、中華路與寶慶路、中華路與貴陽街、博愛路與漢口街，管制車輛往東行駛；中華路與漢口街彈性管制車輛往東行駛。
以及，重慶南路與愛國西路、博愛路與愛國西路，管制車輛往北行駛；公園路與凱達格蘭大道、公園路與貴陽街、館前路與襄陽路、懷寧街與武昌街、懷寧街與開封街設置管制點，管制車輛往西。
警方表示，重慶南路與忠孝西路及懷寧街與襄陽路設置管制點，管制車輛往南。呼籲駕駛隨時收聽警廣，提前改道避開管制區，並遵守員警指揮疏導，以免耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
此外，經管制路段各路線公車將配合改道行駛，可至台北市公共運輸處或台北市政府交通局等網站查詢。
