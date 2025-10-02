快訊

塭仔圳二區重劃進入關鍵期 營盤橋10月13日封閉改建

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業，用路人需改道行駛。圖／新北市地政局提供
新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業，用路人需改道行駛。圖／新北市地政局提供

新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業。新北市地政局今宣布，10月13日上午10時起將封閉國營路至新富三路間的新樹路（含營盤橋），僅開放保留戶及公務車輛通行，一般用路人需改道行駛，公車及垃圾清運路線也將同步調整。

地政局指出，新樹路是往來新莊、樹林的重要聯外道路，但因路幅狹窄，已不符交通需求。此次改建將由全新道路系統取代，位於新樹路上的營盤橋也同步重建，新橋將有30米寬、37米長，橋面中央預留泰板輕軌通行空間，並在西側設置專屬自行車橋，提升通行安全與多元運具整合。

為降低施工期間交通影響，地政局已提前開通多條替代道路。10月13日封閉後，從新莊往樹林方向的用路人可改走「國營路→莊泰路→新富一路→建國一路」，或由新樹路銜接替代道路通行；樹林往新莊方向則建議走「建國一路」，或經「新富三路→中環路」銜接後續路段。公車800、885路及垃圾清運車將配合改道，詳細資訊可於公告路線圖查詢。

地政局提醒，重劃工程進行期間將不定期出現道路封閉或改道情況，施工單位會於周邊主要路口設置指示牌，並透過市府臉書、IG等社群平台即時發布最新訊息。呼籲用路人提前規畫路線並多加利用新闢道路，搭乘大眾運輸者也應注意公車改道公告，以降低交通衝擊，避免塞車與延誤。

新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業，用路人需改道行駛。圖／新北市地政局提供
新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業，用路人需改道行駛。圖／新北市地政局提供
新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業，用路人需改道行駛。圖／新北市地政局提供
新北市塭仔圳市地重劃二區工程持續推進，即將進入新莊營盤橋拆除重建作業，用路人需改道行駛。圖／新北市地政局提供

塭仔圳 重劃區

