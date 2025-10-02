聽新聞
0:00 / 0:00
新北濕地藝術季10月4日登場 14件環境藝術作品聚新月橋
「2025新北濕地藝術季－種籽之旅」將於10月4日至11月4日在板橋新月橋下新海二期人工濕地展開，迎來第六屆盛會。今年以「種籽之旅」為主題，透過14件國內外藝術作品，傳達濕地孕育生命、循環再生的意象，並結合環境教育、市集與演出活動，打造中秋連假最具特色的文化旅程。
高灘處長黃裕斌表示，藝術季主題「種籽之旅」象徵生命萌芽與永續循環，並呼應濕地的生態價值。今年邀集國內外藝術家與青年創作者共同參與「環境藝術創作營」，作品多取材於自然素材與在地觀察，呼籲人與自然共生。
其中，李蕢至的「棲種之所」以竹編打造圓形庇護空間，營造種子待發的意境；「年輪之脈」透過松木與枝條再現樹木紋理，並搭配「種子曼陀羅」共創活動，融入群體願景。來自墨西哥的Lua Rivera則以「Skydiver Seeds」呈現種子飄浮遠行的過程，展現自然智慧；馬來西亞藝術家張國耀的「淼種」描繪種籽漂流與沉靜的生命循環。另有黃琬雯與元智大學團隊以寶特瓶裝置探討城市與自然平衡，吳思儒的「觀」則以觀者角度探索自然互動。
藝術季首兩日安排開幕限定活動，從下午2時至晚間7時30分，規畫樂團演出、舞蹈生態互動表演濕地女神、DIY手作、闖關活動與導覽解說，讓民眾在濕地中享受藝術與教育的多重體驗。
適逢中秋佳節，高灘處加碼「送月餅」活動，10月4日下午1點50分開始發放限量號碼牌，憑號碼牌於當日活動後領取，數量有限送完為止。為響應環保，主辦單位呼籲民眾自備容器，現場亦提供環保容器租借服務。
高灘處指出，濕地藝術季不僅展示藝術，更藉由互動演出、環境教育與市集活動，讓大眾重新認識濕地價值。藝術季期間，民眾可在新月橋下新海二期人工濕地，體驗自然、藝術與人文的結合，無論情侶約會、親子同遊或朋友聚會，都能收穫難忘的體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言