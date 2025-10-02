聽新聞
土城樹林線財務計畫修正 新北盼中央快核定

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市土城樹林線高架段昨開標有2家業者投標，最快11月初就能評選施工廠商。圖／聯合報系資料照片
新北市土城樹林線高架段昨開標有2家業者投標，最快11月初就能評選施工廠商。圖／聯合報系資料照片

新北市府接手土城樹林線後，為爭取時效，CQ880B（土城高架段）5個月內3度招標，昨開標有2家合格廠商投標，預計11月初完成評選，新北捷運局採保留決標作業縮短時程，待行政院核定財務修正計畫就能決標，地方盼中央能盡快給回音，讓土城樹林線「全面動工、血路暢通」。

捷運局長李政安說，捷運土城樹林線CQ880B區段全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋與1座主變電站，東側銜接土城地下段，西側延伸至板橋溪城路LG14車站與樹林高架段銜接。完工後將與板南線中和新蘆線、桃園棕線等形成便捷轉乘網絡。

李政安表示，土城樹林線CQ880B土城高架段，連接CQ880A土城地下段與CQ890樹林段，位置吃重，新北二度招標時已有廠商投標，未達採購法規定而流標，捷運局拚最短時間、次個工作日9月22日即重新公告招標，預算159.9億，10月1日開標有2家廠商投標。5個月內3度招標即迎來好消息，接續將進入評選作業，同步採保留決標方式來縮短時程。

土城樹林線離全面動工僅差一步，李政安說，行政院尚未核定土城樹林線財務修正計畫，以致無法決標，土城樹林線財務修正計畫去年11月第6次提報行政院審議，過11個月尚未核定，核定速度影響工程進度，晚一天核定將導致土城高架段晚一天開工，期望中央聽見地方重大建設的需求聲，加速核定程序。

議員廖宜琨說，土城尚有金城交流道等工程，土城樹林線全面施工後，恐陷交通黑暗期，工程協調須做好，也避免夜間施工影響住戶。

議員林金結說，土城樹林線地下段與樹林段是同一家廠商施作，中間高架段若是不同廠商，相關工程協調溝通一定要到位，避免銜接出問題。

新北捷運 中和新蘆線 高架橋 板南線 林金結 廖宜琨

土城樹林線財務計畫修正 新北盼中央快核定

