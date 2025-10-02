聽新聞
北市公館正交路口標線再優化 紓解壅塞

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北市羅斯福路與基隆路口改為正交路口後，市府強調還要再觀察兩周車流。圖／交工處提供
北市公館圓環拆除後，前天首迎上班日卻大塞車，民怨連連，交通局昨塗銷福和橋往基隆路的汽車及大客車專用車道，不限車種都能行駛，以便紓解車流。市長蔣萬安強調相關標線優化、用路人熟悉路型後，須觀察至少2周，整個車流才會回到工程施作前的狀況。

圓環拆除後，羅斯福路、基隆路口改為正交路口，但福和橋回堵嚴重，許多民眾抱怨，上下班時間多兩倍；還有在地人說，從來沒看過公車一整排塞車狀況。

上班族機車騎士表示，昨上午8時30分到9時，車流量已比前天順暢不少，可能是調控秒數或用路人稍微知道路型，但也要再花點時間適應。

蔣萬安昨表示，第一個上班日經過一天上下午觀察尖峰時段車流後，聆聽各方意見即刻調整優化，包括羅斯福路南往北號誌秒數調整、路型修正，大致情形回到圓環拆除前狀況。

第二個關注點是福和橋下橋後基隆路西往東，號誌調整秒數修正後大致情形也比前天要好一些。

交工處表示，今會再精進景美端羅斯福路往信義區基隆路的人行道，讓鋪面後退，車子轉彎弧度更平順；景美往公館方向的羅斯福路外二車道改畫為直行右轉，經一天觀察車流後，今天就會塗繪。

民眾黨議員張志豪表示，上班首日接到不少民眾陳情，下午5時到6時從基隆路、敦化南路口開到羅斯福路、基隆路口時，以往只要花10分鐘，現在竟多出了40分鐘，「交通局強調是安全為重，但行車效率也不應該差到這樣。」

國民黨議員王欣儀也接到陳情，在機車從羅斯福路四段123巷進入後，常於113巷派出所前回轉再右轉基隆路，致車流混亂，學府里長建議上午封閉的123巷21弄，應評估開放機車通行，紓解交通壓力。

