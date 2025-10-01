公館圓環改正交第3天 北市交通局：下班車流正常

公館圓環改為正交路口第3天，台北市交通局表示，基隆路、羅斯福路在今天下班時間車流皆正常，相信標線、號誌調整及用路人適應新路型都有發揮效果，將持續觀察車流狀況微調。

位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環在9月29日改為正交路型，昨天首個上班日的上、下班尖峰時間皆有路段壅塞，民怨四起。交通局連夜祭出塗銷福和橋下橋處的大客車專用道等措施後，今天上班尖峰時間回堵狀況已有好轉。

至於下班尖峰時間，記者在晚間6時從台北市政府沿著基隆路騎乘機車實測，過了敦化南路口後開始車多但不至於壅塞，在速限內且不刻意鑽行狀況下，至羅斯福路口約須20分鐘。

不過，台北市政府往新北市新店區的基隆路幹線等公車，因路線規劃須左轉羅斯福路，導致公車停靠基隆路上的公館站後，要從最外側切換車道至最內側，與大量汽、機車交織，影響車流順暢度。

此外，有民眾昨天發現羅斯福路靠近路口兩端的標誌牌面有誤，「機車免二段左轉」的英文翻譯寫成「Motocycles」而不是「Motorcycles」，錯誤至今尚未更正。

台北市交通局長謝銘鴻晚間至現場視察後表示，今天下班車流一切正常，基隆路部分，由於昨天晚間塞車嚴重，今天特別請人員開車實測從敦化南路口到羅斯福路口耗時，從下午5時21分到18時34分實測3次，分別花費6分鐘、11分鐘及5分鐘，顯示車流速度有所好轉。

羅斯福路部分，謝銘鴻說，北往南車流在圓環拆除前就有回堵狀況，但新增一條直行車道後，今天車流速度有好轉一些，也就有較多號誌時間可以分配給基隆路，讓整體路況較預期更好。

他表示，今天整體路況較預期更好的原因，不排除是用路人改走替代道路，但相信標線、號誌調整及民眾適應路型都有發揮一定效果，將持續觀察車流狀況微調。

針對基隆路幹線公車須跨越3個車道以左轉問題，謝銘鴻說，已注意到此狀況，將進行檢討。至於標誌牌面英文拼錯，他說，今天晚間就會改善。