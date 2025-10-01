新北特搜馳援花蓮救災7天返隊 展現同島一命

馬太鞍溪堰塞湖洪災，新北市府特種搜救隊歷經7天136小時不眠不休，協助232名受困民眾脫困後返隊；市府並動員替代役、環保等協力投入災後重建，展現「同島一命」精神。

新北市消防局長陳崇岳今天在市政會議報告表示，特種搜救隊冒著泥水、惡臭及坍塌風險，徒手深入屋舍搜尋生命跡象，完成167件救援任務，展現專業與團隊精神，也深化跨縣市救災合作量能。

市長侯友宜中午前往消防局，向警義消、醫療人員、民間救難團體及替代役表達謝意。

他在市政會議與下午的市議會施政報告指出，災難發生後，已第一時間指示先遣部隊火速趕赴花蓮，並親電花蓮縣表達新北「全力支援」決心；他強調，災難沒有縣市界線，新北會持續與花蓮同心同行。

在災後環境清理上，環保局長程大維說，已出動20輛機具與27人力，持續清除淤泥、家具與廢棄物；民政局長林耀長表示，動員超過40人及替代役守護災區；原民局長SIKU YAWAY林瑋茜指出，針對設籍新北、在光復鄉有三等親內親屬的原住民族家庭，提供每戶新台幣1萬元補助，協助回鄉重建與雇工。

市府強調，未來將整合公私民間力量，強化橫向連結，並請相關局處持續盤點資源，配合中央與花蓮縣政府，協助光復鄉早日恢復日常。