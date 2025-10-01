議員指新北消防血汗烏來僅18人 局長允115年補人力

新北市日前發生2名消防員救溺殉職意外，市議員指新北消防人力為六都最血汗，全市面積最大的烏來區卻只有18名消防員；消防局長陳崇岳允諾，明年將補充人力。

今年7月8日，新店區廣興橋粗坑壩水域有民眾闖入禁區玩立槳溺水，消防局派船艇救溺卻翻覆，導致37歲消防員吳恩碩、36歲消防員張敬謙落水殉職。

民進黨新北市議員陳乃瑜今天質詢時表示，日前張敬謙父親在告別式上，將親手寫的陳情信交給她，針對消防人力配置、危險加給等面向提出具體建議，盼市府正視消防員工作環境，別讓悲劇再發生。

陳乃瑜說，新北市消防員人力編制是六都最血汗，全市外勤預算人力僅2411人，平均每名消防員要服務1679人；尤其烏來是全市面積最大行政區，且都是山區，烏來分隊卻只有18人，一天分成3班，一班僅6人。

新北市長侯友宜說，消防量能不足是長久以來問題，中央調派消防同仁給新北的人數往往不足，因此偏鄉部分會統合消防警力，不會只讓18人運作。

陳乃瑜說，明年中央預計會分配92名消防員至新北，消防局長陳崇岳允諾，將補2到3名至烏來分隊；消防局補充，烏來消防分隊目前編制17人，鄰近有新店、安和分隊可相互支援，明年受訓後將增派2至3人。

陳乃瑜也指出，消防員平時負責救護救災，又要發放住警器、防溺巡邏，勤務混編影響救災應變能力；陳崇岳說，未來消防工作仍以預防火災、搶救災害為主，水域安全部分會請志工團體與CCTV（監視系統）協勤，住警器發放也已取消KPI業績壓力。