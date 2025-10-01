快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

議員指新北消防血汗烏來僅18人 局長允115年補人力

中央社／ 新北1日電

新北市日前發生2名消防員救溺殉職意外，市議員指新北消防人力為六都最血汗，全市面積最大的烏來區卻只有18名消防員；消防局長陳崇岳允諾，明年將補充人力。

今年7月8日，新店區廣興橋粗坑壩水域有民眾闖入禁區玩立槳溺水，消防局派船艇救溺卻翻覆，導致37歲消防員吳恩碩、36歲消防員張敬謙落水殉職。

民進黨新北市議員陳乃瑜今天質詢時表示，日前張敬謙父親在告別式上，將親手寫的陳情信交給她，針對消防人力配置、危險加給等面向提出具體建議，盼市府正視消防員工作環境，別讓悲劇再發生。

陳乃瑜說，新北市消防員人力編制是六都最血汗，全市外勤預算人力僅2411人，平均每名消防員要服務1679人；尤其烏來是全市面積最大行政區，且都是山區，烏來分隊卻只有18人，一天分成3班，一班僅6人。

新北市長侯友宜說，消防量能不足是長久以來問題，中央調派消防同仁給新北的人數往往不足，因此偏鄉部分會統合消防警力，不會只讓18人運作。

陳乃瑜說，明年中央預計會分配92名消防員至新北，消防局長陳崇岳允諾，將補2到3名至烏來分隊；消防局補充，烏來消防分隊目前編制17人，鄰近有新店、安和分隊可相互支援，明年受訓後將增派2至3人。

陳乃瑜也指出，消防員平時負責救護救災，又要發放住警器、防溺巡邏，勤務混編影響救災應變能力；陳崇岳說，未來消防工作仍以預防火災、搶救災害為主，水域安全部分會請志工團體與CCTV（監視系統）協勤，住警器發放也已取消KPI業績壓力。

消防員 烏來

延伸閱讀

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

影／新北樹林塑膠鐵皮工廠暗夜大火燒毀3棟 一家3口遺體尋獲

馬太鞍溪堰塞湖溢流 台北市、新北市搜救隊前往支援

相關新聞

推廣在地海味 新北貢寮海葡萄打造綠色經濟新亮點

東北角沿海擁有得天獨厚的海洋資源，其中由貢寮鮮物本舖創辦人李勝興所養殖的「海葡萄」，近年成為兼具營養價值與市場潛力的新興海味。作為貢寮區唯一養殖海葡萄的養殖業者，李勝興致力於推廣這項被譽為「綠色珍珠」的海洋蔬菜，成功打造出一系列創新美食，深受遊客喜愛。

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

花蓮災情嚴重，第一線救災人力困境至關重要。新北市日前有兩名消防隊員在執行救溺案件時不幸殉職，殉職消防員父親在告別式上拿出...

新北貢寮真理里環境連年五星 里長辦活動回饋里民

新北市貢寮區真理里連續十餘年參與新北市「里環境認證」計畫，年年獲得最高等級的五星級肯定，展現地方推動環境永續與社區營造的卓越成果。為感謝里民長期配合與支持，里長趙瑞昌特別運用所獲獎金，舉辦一系列宣導活動，與大家共享成果、深化社區意識。

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

財劃法修正後，各縣市統籌分配款帳面上看來增加，但新北市議員江怡臻、陳偉杰今天在議會質詢指出，新北市本該獲得407億元統籌...

民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

民進黨新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於...

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。