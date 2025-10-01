議員指拆公館圓環引亂象 北市府：滾動調整初見效

昨天為公館圓環改為正交路口的第1個上班日，因車潮壅塞引民怨，北市議員苗博雅指市府須為錯誤決策負責；市府今天表示，已滾動調整改善措施，上午已初步見效，持續精進。

公館圓環9月30日改為正交路口的首個上班日，引發許多通勤族抱怨車潮壅塞。社會民主黨台北市議員苗博雅當晚表示，市府主打提升安全，1天卻發生3起車禍，市長蔣萬安須為錯誤決策負責補救。

北市府副發言人葉向媛今天透過文字訊息表示，依交通局回報，歷來重大交通改革至少需要2週觀察期，目前滾動調整改善措施已在上午初步見效，會持續努力精進。

她表示，公館圓環工程是經過審慎完整評估，議員所稱魯莽拆除非事實，不應抹煞北市交通局、工務局、警察局等單位的努力。

葉向媛說，議員指上班首日壅塞情形是交通災難，事實上，議員先前提到保留地下道方案會造成2年交通黑暗期，衝擊程度遠甚現況，這才能稱為交通災難。

她表示，姑且不論單日數據不足斷言交通改革效果，公館圓環拆除完工至今，北市警局成案數為每天平均0.3件，比拆除前平均數據更低，認為議員質疑不成立。

葉向媛說，北市府始終堅持專業，除17天內超前完工降低施工黑暗期衝擊，也跨局處連夜進行各項調整優化，今天上午在羅斯福路往北、福和橋往台北等路段，已比昨天明顯改善。

她表示，除要感謝市府基層努力及市民配合，後續將全力以赴提升此樞紐路口的交通安全與通行效率。