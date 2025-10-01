議員指拆公館圓環引亂象 北市府：滾動調整初見效

快訊

中央社／ 台北1日電

昨天為公館圓環改為正交路口的第1個上班日，因車潮壅塞引民怨，北市議員苗博雅指市府須為錯誤決策負責；市府今天表示，已滾動調整改善措施，上午已初步見效，持續精進。

公館圓環9月30日改為正交路口的首個上班日，引發許多通勤族抱怨車潮壅塞。社會民主黨台北市議員苗博雅當晚表示，市府主打提升安全，1天卻發生3起車禍，市長蔣萬安須為錯誤決策負責補救。

北市府副發言人葉向媛今天透過文字訊息表示，依交通局回報，歷來重大交通改革至少需要2週觀察期，目前滾動調整改善措施已在上午初步見效，會持續努力精進。

她表示，公館圓環工程是經過審慎完整評估，議員所稱魯莽拆除非事實，不應抹煞北市交通局、工務局、警察局等單位的努力。

葉向媛說，議員指上班首日壅塞情形是交通災難，事實上，議員先前提到保留地下道方案會造成2年交通黑暗期，衝擊程度遠甚現況，這才能稱為交通災難。

她表示，姑且不論單日數據不足斷言交通改革效果，公館圓環拆除完工至今，北市警局成案數為每天平均0.3件，比拆除前平均數據更低，認為議員質疑不成立。

葉向媛說，北市府始終堅持專業，除17天內超前完工降低施工黑暗期衝擊，也跨局處連夜進行各項調整優化，今天上午在羅斯福路往北、福和橋往台北等路段，已比昨天明顯改善。

她表示，除要感謝市府基層努力及市民配合，後續將全力以赴提升此樞紐路口的交通安全與通行效率。

推廣在地海味 新北貢寮海葡萄打造綠色經濟新亮點

東北角沿海擁有得天獨厚的海洋資源，其中由貢寮鮮物本舖創辦人李勝興所養殖的「海葡萄」，近年成為兼具營養價值與市場潛力的新興海味。作為貢寮區唯一養殖海葡萄的養殖業者，李勝興致力於推廣這項被譽為「綠色珍珠」的海洋蔬菜，成功打造出一系列創新美食，深受遊客喜愛。

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

花蓮災情嚴重，第一線救災人力困境至關重要。新北市日前有兩名消防隊員在執行救溺案件時不幸殉職，殉職消防員父親在告別式上拿出...

新北貢寮真理里環境連年五星 里長辦活動回饋里民

新北市貢寮區真理里連續十餘年參與新北市「里環境認證」計畫，年年獲得最高等級的五星級肯定，展現地方推動環境永續與社區營造的卓越成果。為感謝里民長期配合與支持，里長趙瑞昌特別運用所獲獎金，舉辦一系列宣導活動，與大家共享成果、深化社區意識。

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

財劃法修正後，各縣市統籌分配款帳面上看來增加，但新北市議員江怡臻、陳偉杰今天在議會質詢指出，新北市本該獲得407億元統籌...

民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

民進黨新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於...

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，...

