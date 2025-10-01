「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

花蓮災情嚴重，第一線救災人力困境至關重要。新北市日前有兩名消防隊員在執行救溺案件時不幸殉職，殉職消防員父親在告別式上拿出親筆陳情書交給新北市議員陳乃瑜，盼幫基層消防員發聲。陳乃瑜今天在議會質詢表示，烏來分隊僅有18人，卻負擔著新北最大的行政區域，新北市府別再政策與預算上忽視消防員的處境。

侯友宜回應，消防人力是長久需要解決的問題，中央調派新北的消防同仁往往都不夠，市府會持續統合人力，不可能只讓18人運作；消防局長陳崇岳則說，明年一月新北可分配92人到新北，烏來分隊可增加2到3人。

陳乃瑜指出，新北市消防員外勤預算人力僅2411人，平均每位消防員要服務1679人，比國際大城市東京、巴黎還要高，尤其新新北市面積最大的烏來區，面積321平方公里，而且都是山區，海拔從200公尺到2130公尺，但烏來分隊只有18人，還分成三班，一班只有6人，山區救災危險又耗時，烏來分隊的消防弟兄根本就是用熱誠在服務。

陳乃瑜說，消防員同時負責救護與救災，也影響救災應變能力，再加上住警器發放、防溺巡邏等非本科業務，嚴重壓縮專業訓練時間，台南市早已把防溺勤務移交觀旅局遴聘救生員，新北市為什麼還要浪費專業消防人力？

陳乃瑜強調，這封陳情信是一位失去孩子的父親，用血淚提醒市府「不要再讓下一個消防員白白送命！」她要求侯市長務實提出人力補足計畫、勤務調整方案、薪資加給檢討，以及廳舍改善時程，真正兌現「支持消防」的承諾。