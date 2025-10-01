回應市民關切 新北環保局設氣候變遷中心及職安科

快訊

中央社／ 新北1日電

新北市府市政會議今天通過，環境保護局修正組織規程，增設「職業安全衛生管理科」，也將低碳社區發展中心更名為「氣候變遷中心」，以回應市民關注議題及環境部升格後政策方向。

市府市政會議今天通過環保局提案，增設「職業安全衛生管理科」，並調整部分科室名稱與職掌，環保局長程大維說，雖然組織編制調整，但人員沒增加，不影響員額預算。

提案通過後，將提交新北市議會審議。依據環保局提案，目前全市28區清潔隊及直屬隊，共編制5559名清潔隊員及技工、工友，均屬於勞動基準法人員。

依「職業安全衛生管理辦法」規定，勞工超過100人者應設專責一級單位，但目前環保僅由環境庶務科兼辦，為符合法令並強化職災預防，於是，環保局將成立「職業安全衛生管理科」，負責環保局內職業安全衛生政策規劃、職災防治、勞資爭議處理、職場健康促進及防護配備管理等工作。

同時，因應業務推展與市民需求，將「清潔維護科」更名為「清運設施管理科」，強化廢棄物收運、收費與場區管理；「空氣品質維護科」更名為「空品噪音管理科」，納入噪音與振動管制。

另外，「低碳社區發展中心」則因應行政院環保署於升格為環境部並設氣候變遷署，調整為「氣候變遷中心」，推動低碳城市、能源減碳與氣候技術研究。

環保局強調，本次修正草案除符合法令要求，也針對市民高度關切的噪音、氣候變遷與廢棄物管理等議題，進一步優化組織架構，提升環境治理效能，打造更宜居城市環境。

職業安全 環保局長

