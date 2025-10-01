百年市定古蹟戴炎輝寓所 融合歷史美食活化新生

快訊

中央社／ 台北1日電

台北市文化局今天表示，協助國立台灣大學媒合日東創意修復的百年市定古蹟「戴炎輝寓所」竣工後，以「輝室」為名重新活化營運，如今結合餐飲美食、導覽司法歷史，重現生活美學。

戴炎輝是台灣知名法律學者，曾任司法院大法官，也是首任台灣人出任司法院院長。台北市文化局指出，他生前居住的「戴炎輝寓所」，興建於日治時期，二戰後由台大接管，之後作為法學院教授戴炎輝住所。

文化局說，「戴炎輝寓所」於2007年登錄為台北市歷史建築，因發現這裡是戴炎輝整理「淡新檔案」的基地，且原書櫃仍可見其親自編排的檔案編碼，深具紀念價值，於是在2017年升格為市定古蹟。

文化局透過「老房子文化運動2.0」平台，媒合日東創意有限公司自2022年起修復「戴炎輝寓所」，修復完成後呈現全新面貌。

日東創意有限公司負責人張邦城說，現在以「輝室」為名，融合在地飲食特色，活化經營餐酒辦桌，不僅有滿足饕客的美食，在曾居住於此的戴炎輝的孫子戴楠青協助下，現場佈置了戴炎輝生前整理「淡新檔案」復刻文本，重現了台灣司法歷史重要文件如何彙整的一幕。

他舉例，今年5月間曾為忠義國小學生導覽，讓他們實地了解戴炎輝、台灣司法歷史，也歡迎各界預約導覽；活化後的「輝室」，同時是舉辦藝文、展覽與公共活動的場域，吳念真就曾在此舉辦生日音樂沙龍；目前每月有900到1200人次的人流，期許活化後逐步發展成為多元文化交流平台。

台灣大學總務長廖文正說，透過餐飲服務與藝文活動的結合，「戴炎輝寓所」不再是靜態空間，將以充滿生命力的文化據點角色，持續推展法學、歷史與藝術。

根據台大圖書館數位典藏館的記載，「淡新檔案」是清乾隆41年（1776）至光緒21年（1895）淡水廳、台北府及新竹縣的行政與司法檔案，日治時代由新竹地方法院承接，轉送覆審法院（即高等法院），再轉贈台北帝國大學文政學部，供學術研究使用。

戰後移交台大法學院，由法律系教授戴炎輝命名及主持整理工作，將檔案文件分為行政、民事及刑事三門。全部檔案原件及33捲微捲於民國75年（1986）由戴炎輝移交台大圖書館特藏組珍藏。

