觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮真理里再獲里環境五星認證，里長感謝里民平時主動維護社區環境，展現真理里的團結與責任感。 圖／觀天下有線電視提供
新北市貢寮區真理里連續十餘年參與新北市「里環境認證」計畫，年年獲得最高等級的五星級肯定，展現地方推動環境永續與社區營造的卓越成果。為感謝里民長期配合與支持，里長趙瑞昌特別運用所獲獎金，舉辦一系列宣導活動，與大家共享成果、深化社區意識。

此次活動吸引各界共襄盛舉，包括地方民意代表、貢寮區公所及清潔隊等單位到場支持，場面熱鬧溫馨。活動內容多元實用，包含派出所進行防詐騙宣導，強化里民防範意識；衛生所提供流感疫苗接種及衛教宣導，提升社區公共衛生防護力；清潔隊辦理登革熱孳生源清除宣導，教導民眾維持環境整潔、杜絕病媒蚊滋生。

活動現場也準備了豐富的宣導品與精美便當，讓參與民眾在收穫實用知識的同時，也能感受到社區的溫暖與用心。

真理里長趙瑞昌表示，能夠連續十多年獲得環境五星級認證真的不容易，這是大家共同努力的成果。除了感謝清潔隊和志工們的辛勞，也特別感謝里民平時主動維護社區環境，展現真理里的團結與責任感。

貢寮 流感疫苗

「別再讓下個消防員白白送命」兒殉職父遞陳情信 侯友宜允續統合人力

花蓮災情嚴重，第一線救災人力困境至關重要。新北市日前有兩名消防隊員在執行救溺案件時不幸殉職，殉職消防員父親在告別式上拿出...

推廣在地海味 新北貢寮海葡萄打造綠色經濟新亮點

東北角沿海擁有得天獨厚的海洋資源，其中由貢寮鮮物本舖創辦人李勝興所養殖的「海葡萄」，近年成為兼具營養價值與市場潛力的新興海味。作為貢寮區唯一養殖海葡萄的養殖業者，李勝興致力於推廣這項被譽為「綠色珍珠」的海洋蔬菜，成功打造出一系列創新美食，深受遊客喜愛。

新北貢寮真理里環境連年五星 里長辦活動回饋里民

新北市貢寮區真理里連續十餘年參與新北市「里環境認證」計畫，年年獲得最高等級的五星級肯定，展現地方推動環境永續與社區營造的卓越成果。為感謝里民長期配合與支持，里長趙瑞昌特別運用所獲獎金，舉辦一系列宣導活動，與大家共享成果、深化社區意識。

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

財劃法修正後，各縣市統籌分配款帳面上看來增加，但新北市議員江怡臻、陳偉杰今天在議會質詢指出，新北市本該獲得407億元統籌...

民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

民進黨新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於...

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，...

