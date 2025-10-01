新北貢寮真理里環境連年五星 里長辦活動回饋里民

新北市貢寮區真理里連續十餘年參與新北市「里環境認證」計畫，年年獲得最高等級的五星級肯定，展現地方推動環境永續與社區營造的卓越成果。為感謝里民長期配合與支持，里長趙瑞昌特別運用所獲獎金，舉辦一系列宣導活動，與大家共享成果、深化社區意識。

此次活動吸引各界共襄盛舉，包括地方民意代表、貢寮區公所及清潔隊等單位到場支持，場面熱鬧溫馨。活動內容多元實用，包含派出所進行防詐騙宣導，強化里民防範意識；衛生所提供流感疫苗接種及衛教宣導，提升社區公共衛生防護力；清潔隊辦理登革熱孳生源清除宣導，教導民眾維持環境整潔、杜絕病媒蚊滋生。

活動現場也準備了豐富的宣導品與精美便當，讓參與民眾在收穫實用知識的同時，也能感受到社區的溫暖與用心。

真理里長趙瑞昌表示，能夠連續十多年獲得環境五星級認證真的不容易，這是大家共同努力的成果。除了感謝清潔隊和志工們的辛勞，也特別感謝里民平時主動維護社區環境，展現真理里的團結與責任感。