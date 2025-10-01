快訊

推廣在地海味 新北貢寮海葡萄打造綠色經濟新亮點

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
海葡萄富含礦物質與海藻多醣體，具高纖低熱量等優點。 圖／觀天下有線電視提供
海葡萄富含礦物質與海藻多醣體，具高纖低熱量等優點。 圖／觀天下有線電視提供

東北角沿海擁有得天獨厚的海洋資源，其中由貢寮鮮物本舖創辦人李勝興所養殖的「海葡萄」，近年成為兼具營養價值與市場潛力的新興海味。作為貢寮區唯一養殖海葡萄的養殖業者，李勝興致力於推廣這項被譽為「綠色珍珠」的海洋蔬菜，成功打造出一系列創新美食，深受遊客喜愛。

鮮物本舖創辦人李勝興表示，海葡萄又稱「綠色魚子醬」，富含礦物質與海藻多醣體，具高纖低熱量等優點，不論搭配沙拉、涼拌，甚至入菜製成波波麵或比薩，都能保留脆嫩口感，讓人一吃就上癮。海葡萄種植對環境友善，無需大量餵食，是兼具永續與經濟價值的綠色產業。

貢寮區長柯建輝特別前往海葡萄養殖場參觀，對李勝興推廣地方特色產業的用心給予高度肯定。他表示，透過創新產品的推出，不僅提升海葡萄的附加價值，更成功將在地漁業轉型為具有觀光與教育意義的亮點產業。

鮮物本舖不僅提供新鮮海產，更規劃「貢寮一日漁夫體驗」，讓遊客親身走進漁村生活，體驗捕撈、養殖與料理的樂趣，進而認識貢寮豐富的海洋資源與在地文化。

貢寮 綠色 成功

