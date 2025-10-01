財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

財劃法修正後，各縣市統籌分配款帳面上看來增加，但新北市議員江怡臻、陳偉杰今天在議會質詢指出，新北市本該獲得407億元統籌分配稅，但一般型與計劃行補助卻被扣除約155億，新北實際只增加252億。市長侯友宜直言，這些扣除的都還是有公文可以算的，實際數字仍不確定，光是捷運要地方負擔72％「快承擔不住」。

江怡臻指出，統籌分配款雖增加407億元，但中央未給新北完整數字，反而是東扣西扣，計畫型補助結算起來減少252億元，捷運補助僅編列52億元，三鶯線、土城樹林線不知道錢在哪裡，中央應該「把錢還來」。

侯友宜回應，這些金額只是估算「可能會更少」，很多事情也還沒講好，新北人均全國最低，台北市高達8.5萬元，一定全力要求中央把刪掉的補給新北。

江怡臻提到，被扣除的包括學校水電費7、8億元，還有營養午餐、TPASS等支出，連過去蘇貞昌任行政院長時，承諾「班班有冷氣」的學校電費會納入一般性補助都跳票，甚至生生用平板也要地方負擔。

侯友宜說，生生用平板中央要地方出錢總計14億，要分年度編預算，這些是有接到公文的，沒接到的不知道有幾項。

新北市議員陳偉杰追問是否會與行政院長溝通，侯友宜回應「會持續溝通」。陳偉杰強調，中央若推出政策卻要地方承擔，「事實上這是轉嫁」，未來地方如何配合必須說清楚。

侯友宜則重申，「事權中央要承擔，捷運分配百分之七十二快承擔不住」，會要求財政主責單位積極與中央溝通，各局處溝通都要積極。