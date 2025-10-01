民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

民進黨新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於民。國民黨新北市議員黃永昌今天在議會質詢新北市長侯友宜意見，侯直言，議會做這件事要審慎，4.6萬元發給404萬人，要1800多億，不能把土地公告現值當作實際收入，把資本門土地做價用在經常門，這說不通、沒道理！

侯友宜說，賣土地、舉債都無法發4.6萬元，這件事涉及預算法，議會要做這件事要非常審視，希望議會議員要慎思，若用自治條例，後面會衍伸更嚴重問題。

黃永昌說，他計算新北目前負債一千多億，退休人員退休金也有千億，若要再發這個4.6萬元，新北恐怕要背5000多億債務。

侯友宜說，新北持續開源節流，不能把土地公告現值當作實際收入，這些說不通。