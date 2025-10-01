北市推動環境復育 永春陂濕地公園蜻蜓種類多元

快訊

中央社／ 台北1日電

北市公園處今天表示，持續推動環境復育，如永春陂濕地公園是全市少數具休閒、防災等多功能公園，園區已有豐富生物資源，且蜻蜓種類多元，更是蜻蛉目昆蟲活躍棲息場所。

台北市公園路燈工程管理處發布新聞資料提到，昔日常見水間草叢飛舞的蜻蜓，隨都市開發已漸漸消失蹤影，但近年北市推動環境復育，讓蜻蜓又有生機。

公園處表示，蜻蛉目昆蟲與水域息息相關，永春陂濕地公園規劃生態維護區、緩衝區及一般遊憩區，營造多元棲地型態，成功吸引不同棲性偏好的蜻蜓族群棲息繁衍。

此外，永春陂濕地公園規劃生態維護區園區已記錄到 52種蜻蜓，是台北市12處生態化公園，蜻蜓資源最豐富的場域。

公園處表示，只要是春夏繁殖季時，永春陂濕地公園可常見如彩裳蜻蜓、葦笛細蟌、廣腹蜻蜓、白痣珈蟌、短腹幽蟌等多樣物種翩翩飛舞，展現蓬勃的生態活力。

公園處解釋，蜻蛉目昆蟲大致分為翅膀平展的壯壯蜻蜓，及雙翅攏立體態纖細的豆娘類群。蜻蛉目昆蟲的生活與水相關，尤其是稚蟲（水蠆）階段，不是生活於水裡就是潮濕環境，直到成蟲才長出翅膀遨翔天際。

公園處邀請民眾前往永春陂濕地公園，親身感受山林水景的清涼及耳邊蟬鳴鳥語與水畔蜻蜓飛舞交織的自然樂章，並建議遊客盡量停留於步道及設施範圍，讓更多物種擁有休養生息的空間。

濕地公園 北市 復育

相關新聞

財劃法要給新北407億卻被扣155億元 侯友宜：快承擔不住

財劃法修正後，各縣市統籌分配款帳面上看來增加，但新北市議員江怡臻、陳偉杰今天在議會質詢指出，新北市本該獲得407億元統籌...

民進黨提自治條例要新北普發4.6萬 侯友宜：說不通啦！

民進黨新北市議員張嘉玲提案「新北市促進經濟與社會韌性及市民共享經濟成果特別預算自治條例草案」，要求市府編列特別預算還稅於...

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，...

2025臺北詩歌節 「縫隙之光」10/4起跑

臺北市政府文化局主辦的2025臺北詩歌節，將於10月4日至10月18日隆重登場。今年的主題「縫隙之光」，由策展人鴻鴻精心策劃，期待「光」能消解我們對不完美人生的沮喪，對世界倒退的焦慮，以詩作為照亮世界

被指卸任後沒未來打算 侯友宜回：你怎知道我沒打算？

新北市長侯友宜今天到議會施政報告，新北市議員戴瑋姍質詢時，希望侯友宜爭取輝達到新北設廠，並問侯友宜卸任後有沒有這麼政治打...

新北市圖樹林分館創意迎中秋 山佳車站辦「月台賞閱」

中秋連假將至，新北市立圖書館樹林分館別出心裁，選在具有百年歷史的山佳火車站月台，於10月4日舉辦「月台賞閱」活動，讓民眾...

