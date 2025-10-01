北市推動環境復育 永春陂濕地公園蜻蜓種類多元

台北市公園處今天表示，持續推動環境復育，如永春陂濕地公園是全市少數具休閒、防災等多功能公園，園區已有豐富生物資源，且蜻蜓種類多元，更是蜻蛉目昆蟲活躍棲息場所。

台北市公園路燈工程管理處發布新聞資料提到，昔日常見水間草叢飛舞的蜻蜓，隨都市開發已漸漸消失蹤影，但近年北市推動環境復育，讓蜻蜓又有生機。

公園處表示，蜻蛉目昆蟲與水域息息相關，永春陂濕地公園規劃生態維護區、緩衝區及一般遊憩區，營造多元棲地型態，成功吸引不同棲性偏好的蜻蜓族群棲息繁衍。

此外，永春陂濕地公園規劃生態維護區園區已記錄到 52種蜻蜓，是台北市12處生態化公園，蜻蜓資源最豐富的場域。

公園處表示，只要是春夏繁殖季時，永春陂濕地公園可常見如彩裳蜻蜓、葦笛細蟌、廣腹蜻蜓、白痣珈蟌、短腹幽蟌等多樣物種翩翩飛舞，展現蓬勃的生態活力。

公園處解釋，蜻蛉目昆蟲大致分為翅膀平展的壯壯蜻蜓，及雙翅攏立體態纖細的豆娘類群。蜻蛉目昆蟲的生活與水相關，尤其是稚蟲（水蠆）階段，不是生活於水裡就是潮濕環境，直到成蟲才長出翅膀遨翔天際。

公園處邀請民眾前往永春陂濕地公園，親身感受山林水景的清涼及耳邊蟬鳴鳥語與水畔蜻蜓飛舞交織的自然樂章，並建議遊客盡量停留於步道及設施範圍，讓更多物種擁有休養生息的空間。