輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18基地打造海外企業總部，但原先與新光人壽簽署的合作意向書（MOU）在昨日到期，遲遲卡關，市場盛傳一旦無法展延，這場「台灣半導體地標工程」的計畫恐將瞬間破局。今侯友宜在議會進行施政報告時表示，當然要爭取輝達來新北市，已經規劃林口A9站兩塊地，若北市做不下去，新北可接棒。

新北市議員山田摩衣表示，過去新北市爭取輝達來新北設址的希望落空，但如今台北市已經觸礁，他們發生問題，現在新北機會來了，市府現階段最緊急的就是要爭取全球AI晶片龍頭輝達海外總部的選址地點。

侯友宜說，當然要爭取輝達來新北市，我們已經有規劃林口A9站兩塊地，那邊一個是國有財產局，另一個是新北市的產權，這個地方一定夠用， 只要台北走不下去，新北可繼續爭取。

議員詢問，林口國際媒體園區也可以嗎? 侯友宜回說，當然都可以，我們希望也更期待，但我們不能破壞人家的好事，若台北市走不下去，我們新北可以來準備。