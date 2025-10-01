2025臺北詩歌節 「縫隙之光」10/4起跑

臺北市政府文化局主辦的2025臺北詩歌節，將於10月4日至10月18日隆重登場。今年的主題「縫隙之光」，由策展人鴻鴻精心策劃，期待「光」能消解我們對不完美人生的沮喪，對世界倒退的焦慮，以詩作為照亮世界縫隙中的光。並特邀國際詩人柯琳娜‧歐博阿耶（西班牙／羅馬尼亞）擔任駐市詩人，以及來自歐洲、拉丁美洲、亞洲與中東的國際詩人，與臺灣詩人共同展開一場跨越語言、文化與藝術疆界的盛會。

北市府文化局副局長陳譽馨致詞時表示，本屆詩歌節也延續過去幾年的特色，推出跨領域的詩行動：詩和影像、音樂、劇場結合，讓詩不只透過朗誦，更是以跨界行動帶來更豐富的感官體驗。除了與獨立書店合作之外，也特別與臺北市立圖書館合作書展活動，讓詩得以各種樣貌流動在城市的各個角落，讓詩的力量觸及大眾。除了臺灣本地的文化工作者之外，也邀集許多國際詩人，展開一系列的文化交流，也代表著臺北做為一個世界的交匯點。

策展人鴻鴻表示，近期全世界都面臨許多變動及挑戰，彷彿出現了很多裂縫。但裂縫是危機也是轉機，臺灣像是一艘小船在汪洋中前進。藝術就是某種帶給我們穩定的力量。今年臺北詩歌節講座策畫了許多與當代日常生活相關講座，像是三十女子的焦慮、社畜的困境，向資深詩人零雨致敬的音樂會，也會有原住民詩人參與的活動。邀請來的國際詩人也都策劃了深入的交流講座。今年駐市詩人是位非常優秀的創作者，寫詩的同時，也寫小說、評論及報導；出生於羅馬尼亞，居住於西班牙，本身也是一種跨文化代表。

