久等了！ 台南攜手虎航 直飛熊本、沖繩今年底啟航

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今宣布，今年底攜手台灣虎航開闢2條國際新航線，台南直飛熊本與沖繩不是夢。圖／南市觀旅局提供
台南機場自2020年受疫情影響陸續停飛後，近年雖有日本仙台、泰國清邁等航線，但多半透過包機直航方式復飛，目前並無固定航班航線進駐台南機場，台南市長黃偉哲今宣布攜手虎航，年底前推出台南至熊本及沖繩2條國際航線，拓展國際旅遊市場。

黃偉哲表示，台南、熊本與沖繩分別是日本與台灣最具吸引力的旅遊目的地，兩座城市也與台南在歷史文化、美食觀光及區域交流上有深厚淵源；虎航新航線的啟航，不僅縮短台南與日本西南部時空距離，更有助於促進旅遊人潮往來，帶動雙向觀光、經貿與文化交流。

觀旅局說明，市府近年來積極爭取台南機場國際航班，經市府團隊多年來努力洽談下，今年攜手台灣虎航開闢全新國際航線，年底前推出「台南—熊本」及「台南—沖繩」航線，預計朝每周2班次規畫，熊本航線預計12月23日首航，每周二、五飛航；沖繩則預定12月25日首航，每周四、日飛航，詳細航班資訊將由虎航公布。

直飛消息曝光，許多市民也相當開心，直呼「台南也是有國際機場！」、「太棒了，以後飛日本就很方便」、「終於可以從台南出發去日本了！」，不過也有市民說，「期待有漂亮的票價！」、「希望價格也甜甜」。

觀旅局說，2條國際新航線開通後，可望吸引更多日本旅客來訪台南，體驗道地美食、歷史文化與城市魅力，並進一步推動國際觀光發展，後續也會積極爭取更多國際航線與交流機會，期望在未來能有更多國際旅客透過便捷航網認識台南。

台南機場 航線 日本

