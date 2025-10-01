被指卸任後沒未來打算 侯友宜回：你怎知道我沒打算？

新北市長侯友宜今天到議會施政報告，新北市議員戴瑋姍質詢時，希望侯友宜爭取輝達到新北設廠，並問侯友宜卸任後有沒有這麼政治打算？侯回應他還有400多天任期，把市長做好就是最大成就。戴說，既然沒有沒有未來打算，那更可以大刀闊斧去做爭取落腳輝達落腳新北，侯再回「你怎麼知道我沒有未來的打算？我未來還有很長，我還可以活到九十歲」。

輝達（NVIDIA）先前宣布海外總部將落腳台北市北投士林科技園區，不過目前進度卡關，引發可能變卦猜測，新北市長侯友宜今天到議會施政報告，他強調會透過管道持續爭取，林口地區不錯。

戴瑋姍指出，輝達總部落腳台北肯定破局，目前台北市長蔣萬安兩個方案都窒礙難行，她問侯友宜有沒有信心為台灣爭取輝達總部。

侯友宜說，如果台北沒機會，要另外重新選址的話，一定會全力爭取、不放棄任何機會。

戴瑋姍說，除先前講的林口，板樹體育關周邊十多公頃應該也有機會，周邊也有捷運建設；侯回應，那邊有身障夢公園，且開挖下去，地下垃圾很多，社會住宅也沒辦法蓋，議員建議他心領，會持續透過管道向輝達爭取。

戴瑋姍詢問侯友宜有沒有信心爭取成功，侯直言，這不是他有沒有信心的問題，而是要尊重輝達，各方面都要考慮進去，新北有很多產業供應鏈，會持續爭取。

戴瑋姍再問侯友宜「卸任後有沒有什麼政治打算？」，侯直言，他還有400多天任期，能夠做很多事，現在把新北市長做好，就是最大的成就。

戴瑋姍說，既然沒有未來打算，更可能大刀闊斧去做；侯反問「你怎麼知道我沒有未來的打算，我的未來還有很長，我還可以活到九十歲咧，有沒有新的領悟都會去爭取，人生有無限未來，他會好好活著，健康快樂」，他會全力以赴，不管有沒有未來，這都是他該做的工作。